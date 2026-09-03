Máy bay chở bộ trưởng Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp

(VTC News) -

Ngày 2/9, phi công trên máy bay C-37A thuộc Tuần duyên Mỹ chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin và nhiều quan chức cấp cao đã liên lạc với kiểm soát viên không lưu tại sân bay Ronald Reagan ở thủ đô Washington qua radio, đề nghị được hạ cánh khẩn cấp.

“Chúng tôi vừa mất động cơ bên phải và xin tuyên bố tình trạng khẩn cấp”, bản ghi âm của ATC.com công bố.

Máy bay của Tuần duyên Mỹ chở Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin. (Ảnh: CNN)

Theo trang theo dõi chuyến bay mã nguồn mở ADS-B Exchange, chiếc máy bay C-37A - phiên bản quân sự của dòng máy bay Gulfstream V cất cánh từ sân bay quân sự Lawson gần Columbus, bang Georgia vào khoảng một tiếng rưỡi trước khi xảy ra sự cố. Phi công thông báo với kiểm soát viên rằng máy bay chở 14 người và đủ nhiên liệu cho khoảng 2,5 giờ bay.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Ronald Reagan với một động cơ còn lại, sau đó được lực lượng cứu hỏa kiểm tra kỹ trước khi rời đường băng.

“Phi công của Lực lượng Tuần duyên Mỹ thực hiện cú hạ cánh với một động cơ dễ dàng. Không hề hoảng loạn, chỉ toàn là sự chuyên nghiệp. Sau khi hạ cánh, phi công nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên họ làm vậy! Chúng tôi không thể nào được bảo vệ tốt hơn”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đăng tải trên mạng xã hội.

C-37A là phiên bản quân sự của dòng máy bay Gulfstream V, thường được sử dụng để vận chuyển các quan chức cấp cao của Tuần duyên Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan quản lý lực lượng.

DHS từng cảnh báo về tình trạng xuống cấp của máy bay được sử dụng để chở quan chức cấp cao. Tuần duyên Mỹ cũng phát hiện hàng loạt vấn đề đáng kể trên một chuyên cơ trong biên chế, liên quan đến hệ thống điện tử cũng như liên lạc bị lỗi thời sau 22 năm vận hành.

Năm ngoái, cơ quan này từng lên tiếng bảo vệ yêu cầu cấp kinh phí để thay thế một trong những chiếc máy bay đó. Tuy nhiên, đề xuất vấp phải chất vấn từ các nghị sĩ, trong đó có nghị sĩ Dân chủ Bennie Thompson và LaMonica McIver.