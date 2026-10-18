Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Brigitte Haas trên cương vị Thủ tướng, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và Liechtenstein trao đổi đoàn cấp cao kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Trước đó vào năm 2012, Hoàng tử Alfred, người đứng thứ 36 trong danh sách kế vị, đã đến thăm Việt Nam trên tư cách Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình quốc tế.