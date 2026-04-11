Bespoke Living - đặc quyền tận hưởng tại gia với hệ tiện ích đa tầng

Khác với nhiều dự án từng xuất hiện trên thị trường, hệ tiện ích tại Khải Hoàn Imperial không được xem là phần cộng thêm mang tính hoàn thiện, mà được đặt vào vai trò cốt lõi trong tư duy phát triển ngay từ đầu.

Khải Hoàn Imperial “may đo” hệ tiện ích đa tầng độc đáo.

Hướng đến cộng đồng chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý cấp cao và gia đình thành đạt đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Bình Dương (cũ), dự án được kiến tạo trên cơ sở thấu hiểu chân dung khách hàng hiện đại – những cá nhân có cường độ làm việc cao, trải nghiệm dày dặn, đòi hỏi khắt khe hơn trong việc tìm kiếm một không gian sống có khả năng xoa dịu áp lực, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm hứng mỗi ngày.

Theo đó, mỗi tiện ích tại Khải Hoàn Imperial đều được “may đo” để phục vụ đúng nhu cầu thực, kiến tạo chiều sâu trải nghiệm và giá trị tận hưởng bền lâu.

Mỗi ngày là một hành trình tận hưởng

Tạo sức hút nhờ hệ sinh thái tiện ích đa tầng “may đo” chuyên biệt, Khải Hoàn Imperial khéo léo đan cài giữa cảnh quan thiên nhiên xanh mát và những đặc quyền nội khu tinh tế.

Trong đó, trải nghiệm Bespoke Living bắt đầu từ hệ tiện ích ngoài trời tại tầng trệt, nơi không gian xanh được ưu tiên tối đa để thúc đẩy sự kết nối cộng đồng. Điểm nhấn là bộ ba tiện ích độc đáo Công viên Tinh hoa hội tụ, Quảng trường tri thức và Khu hồ bơi cảnh quan.

Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, công viên Tinh hoa hội tụ hiện lên với hồ cảnh quan, vườn hoa châu Âu, những góc trà chiều hay terrace thư giãn được bố trí hài hòa, mang đến khoảng lặng quý giá để cư dân tìm lại sự cân bằng và thư thái.

Trong khi đó, Quảng trường tri thức mở ra một không gian kết nối, nuôi dưỡng tâm hồn có chiều sâu với khu vực đọc sách, không gian workshop, cầu ánh sao…

Cùng với chuỗi tiện ích liên hoàn từ hồ bơi resort 5 sao, terrace tắm nắng, đường dạo bộ công viên, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời,... mang đến hành trình trải nghiệm đa tầng, nơi cư dân có thể hòa mình với thiên nhiên, thư giãn cơ thể, tái tạo năng lượng và sẵn sàng hòa nhịp cùng cộng đồng trong một không gian giàu cảm xúc.

Hồ bơi tầng trệt phong cách Địa Trung Hải.

“Resort giữa tầng không”

Được phát triển như một “sky resort” riêng tư, tầng 21 là một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Khải Hoàn Imperial, quy tụ hơn 14 tiện ích được “may đo” cho những chủ nhân giàu cá tính và đề cao chất lượng sống toàn diện.

Tại đây, mỗi tiện ích không chỉ dừng lại ở công năng, mà được nâng tầm thành một phần của phong cách sống: hồ bơi vô cực mang cảm hứng La Mã cổ đại mở ra cảm giác thư giãn đầy chất nghệ thuật; trung tâm gym – fitness, trung tâm spa và phục hồi sức khỏe chăm sóc toàn diện thể chất và năng lượng; phòng sáng tạo đa phương tiện, phòng tập Virtual Golf, thư viện lại mở rộng không gian phát triển cá nhân, nuôi dưỡng cảm hứng, gu sống và những kết nối cùng tầng giá trị.

Ngoài ra, khu vườn treo & cảnh quan ngoài trời, khu thể thao đa năng trong nhà, sân chơi tri thức, rạp phim gia đình, trung tâm khánh tiết,… vừa giúp mỗi thành viên đều tìm thấy “thế giới” của riêng mình vừa song hành cùng những khoảnh khắc quây quần, kết nối và vun đắp giá trị gia đình.

Phòng tập Virtual Golf đặc quyền cho giới chuyên gia.

Đặc biệt, hệ tiện ích trong nhà không phát triển theo hướng đơn lẻ mà liên kết thành một hệ sinh thái trải nghiệm, giúp cư dân dễ dàng chuyển đổi giữa các hoạt động như vận động, thư giãn, học tập và giải trí trong cùng một nơi. Đây cũng là cách dự án hiện thực hóa triết lý Bespoke Living, thiết kế phù hợp thói quen và phong cách sống của từng nhóm cư dân.

Với nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ kiến tạo cùng dấu ấn quốc tế từ Dewan – thương hiệu danh tiếng toàn cầu với hơn 40 năm kinh nghiệm, Khải Hoàn Imperial được vinh danh ở hạng mục “Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025” tại Dot Property Southeast Asia Awards, ghi nhận cho tư duy thẩm mỹ, chiều sâu trải nghiệm sống khác biệt.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 - trục đường huyết mạch của khu vực, kết nối trực tiếp Vành đai 3, liền kề metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), hưởng lợi trực tiếp từ mô hình phát triển đô thị TOD, nổi bật với khả năng kết nối linh hoạt và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Định hình chuẩn sống Bespoke Living, phát triển hệ tiện ích đa tầng độc đáo, Khải Hoàn Imperial mang đến chuỗi đặc quyền tận hưởng khác biệt, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của cộng đồng cư dân “chất xám cao”, hứa hẹn dẫn dắt xu hướng sống mới tại Đông Bắc TP.HCM trong thời gian tới.