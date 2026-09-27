Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM tăng mạnh, nhiều ca chuyển nặng

(VTC News) -

Chị Ngô Như Huỳnh (ngụ TP.HCM) đưa con gái 3 tuổi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốt cao, viêm họng và xuất hiện một vài nốt ban ở bàn tay.

Ban đầu, bé chỉ nổi một đến hai nốt nhỏ, nhưng sang ngày hôm sau, các nốt ban xuất hiện nhiều hơn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tay chân miệng độ 2.

“Lúc đầu thấy bé sốt thì tôi cũng chỉ nghĩ là cảm sốt thông thường. Trước đây, bé chưa mắc tay chân miệng lần nào nên tôi cũng chưa hiểu rõ về căn bệnh này. Tôi cũng có đọc qua thông tin trên mạng nhưng không nghĩ là đến trường hợp con mình lại nổi nhiều nốt bọng nước như vậy”, chị Huỳnh cho biết.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Còn với trường hợp con trai của chị Nguyễn Thị Thảo Quyên, bé chỉ mới xuất viện được 2 ngày sau khi điều trị nội trú vì viêm đường hô hấp lại phải đến bệnh viện để điều trị bệnh tay chân miệng.

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đồng thời xuất hiện các nốt mẩn ở tay và chân. Sau khoảng 5 ngày điều trị, tình trạng tay chân miệng của trẻ đã ổn định. Tuy nhiên, do vẫn còn viêm hô hấp, bé tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Hiện, khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị nội trú cho khoảng 50 ca tay chân miệng, trong đó 65% bệnh nhi đến từ các tỉnh. Các ca bệnh nhập viện có mức độ bệnh từ 2A đến độ 3, 16 ca bệnh nặng phải điều trị, theo dõi tích cực.

Tại khu vực ngoại trú, bệnh viện ghi nhận khoảng 50-60 lượt khám tay chân miệng mỗi ngày và đã tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu thăm khám.

Theo BS CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca mắc đang có xu hướng nhích lên và có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Điều đáng lo ngại hơn là sự gia tăng của các trường hợp nặng.

“Không chỉ trẻ đang đi học mới có nguy cơ mắc tay chân miệng. Theo bác sĩ, khoảng 10-20% người có thể mang mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng. Vì vậy, người lớn sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh hoặc làm việc bên ngoài có thể vô tình mang mầm bệnh về nhà, lây cho trẻ.

Một số phụ huynh có tâm lý trì hoãn việc đưa con đi khám vì lo ngại bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân vào ban đêm hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, việc chậm trễ có thể khiến tình trạng bệnh của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn”, BS Quy nhấn mạnh.

Dấu hiệu và cách phòng tránh tay chân miệng

Theo BS.CKII Nguyễn Diệu Vinh, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện khiến trẻ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tay chân miệng.

“Phụ huynh cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng chuyển nặng. Trẻ sốt cao trên 39 độ C, đã sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều nhưng không giảm hoặc sốt kéo dài trên 2-3 ngày cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Một dấu hiệu nguy hiểm khác là trẻ giật mình chới với, nảy người khi bắt đầu thiu thiu ngủ hoặc ngay cả khi đang chơi, đặc biệt khi xuất hiện trên hai lần trong vòng 30 phút. Đây là biểu hiện của bệnh đã diễn tiến nặng”, BS Vinh cảnh báo.

Trẻ mắc tay chân miệng tăng đột biến tại TP.HCM.

Trong quá trình chăm sóc trẻ mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên các món loãng, dễ tiêu như cháo, súp. Thay vì ba bữa chính, có thể chia thành 6-8 bữa nhỏ trong ngày. Đối với trẻ còn bú mẹ, cần tiếp tục cho bú và tăng số lần bú để bảo đảm dinh dưỡng.

Khi trẻ bắt đầu hồi phục, phụ huynh có thể bổ sung thêm một bữa ăn mỗi ngày trong 1-2 tuần để giúp trẻ sớm lấy lại cân nặng.

Bên cạnh đó, phụ huynh không nên tự ý mua và sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc sử dụng kháng sinh không cần thiết có thể làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tiêu chảy, kém hấp thu dinh dưỡng và tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ.

Để chủ động phòng ngừa bệnh tay chân miệng, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời, bảo đảm vệ sinh cá nhân, duy trì chế độ ăn chín, uống sôi, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nước uống để nâng cao sức khỏe cho trẻ.

Đối với những gia đình có con đang đi học, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên trao đổi với trẻ và nhà trường để nắm bắt tình hình dịch bệnh tại lớp học.

Nếu phát hiện trong lớp hoặc trường có trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ cần theo dõi sức khỏe của con chặt chẽ hơn, đặc biệt chú ý các biểu hiện sốt, nổi ban hoặc mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông. Khi trẻ xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, cần đưa đến cơ sở y tế thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.