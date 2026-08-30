Bé 2 tuổi bị tay chân miệng thoát 'cửa tử', bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

(VTC News) -

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận trường hợp mắc tay chân miệng nặng, đe doạ tính mạng. Bệnh nhi 2 tuổi (ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, có triệu chứng thần kinh và yếu chi.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi mắc tay chân miệng do virus EV71. Các bác sĩ lập tức chỉ định điều trị bằng Immunoglobulin tiêm tĩnh mạch (IVIG) nhằm giảm nguy cơ chuyển độ và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn tiến nặng, xuất hiện tổn thương hô hấp và tuần hoàn. Bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức Nhiễm, tiến hành lọc máu và hỗ trợ thở máy.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng của trẻ dần cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy kịch, được cai lọc máu và cai máy thở.

Hiện khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị nội trú cho khoảng 20 trẻ mắc tay chân miệng, chủ yếu ở độ 1 và độ 2A.

Trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo BS.CKI Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh tay chân miệng thường có hai đỉnh dịch trong năm, vào khoảng tháng 3-5 và tháng 9-11.

Đáng lưu ý, đỉnh dịch từ tháng 9-11 trùng với thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới. Việc trẻ tập trung đông tại trường học, tiếp xúc gần và sinh hoạt chung có thể tạo điều kiện cho virus lây lan, khiến số ca mắc tay chân miệng gia tăng.

“Một vấn đề đáng lưu ý là có nhiều những trường hợp trẻ mắc tay chân miệng được đưa đến bệnh viện khá muộn. Khi trẻ sốt, nhiều gia đình thường tự cho trẻ uống thuốc hạ sốt và theo dõi tại nhà. Đến khi xuất hiện các nốt phát ban hoặc tổn thương đặc trưng, phụ huynh vẫn có thể chưa nhận biết đó là dấu hiệu của tay chân miệng”, BS Dương cho biết.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng ghi nhận sự gia tăng của các trường hợp mắc tay chân miệng, phần lớn là trẻ được chuyển đến từ các tỉnh miền Tây. Hầu hết trẻ nhập viện với triệu chứng sốt cao và nổi mụn nước ở các vị trí như trong khoang miệng, tay và chân.

BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết: “Trong thời gian tới, bệnh tay chân miệng được dự báo có nguy cơ gia tăng khi trẻ bước vào năm học mới. Cùng với đó, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm có thể cùng xuất hiện cũng làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch. Hiện, công tác phối hợp giữa các tuyến hiện khá tốt, với mạng lưới hội chẩn được duy trì liên tục. Những trường hợp nặng khi chuyển đến bệnh viện tuyến trên sẽ được tiếp nhận và điều trị tích cực”.

Nổi bóng nước là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh tay chân miệng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ chuẩn bị trở lại trường học, phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng, bởi việc tập trung đông người có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan virus.

Trước hết, cần chú trọng vệ sinh cá nhân. Phụ huynh nên tập cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã, chăm sóc trẻ. Người chăm sóc cũng cần rửa tay sạch trước và sau khi tiếp xúc với trẻ.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm vệ sinh ăn uống cho trẻ. Thức ăn phải được nấu chín, nước uống bảo đảm vệ sinh. Phụ huynh không nên cho trẻ dùng chung bát, đĩa, thìa, cốc, khăn mặt với người khác khi chưa được vệ sinh, khử khuẩn. Việc mớm thức ăn cho trẻ cũng cần hạn chế, đồng thời không để trẻ ngậm, mút đồ chơi hoặc các vật dụng chưa được làm sạch.

Đối với môi trường sinh hoạt, gia đình cần thường xuyên vệ sinh sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, đồ chơi và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Đồ chơi của trẻ cần được làm sạch, khử khuẩn định kỳ. Chất thải của trẻ, đặc biệt là phân, cần được xử lý đúng cách; bô, chậu và các vật dụng liên quan phải được vệ sinh sau khi sử dụng.

Khi trẻ mắc tay chân miệng, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Quan trọng nhất, gia đình phải theo dõi sát diễn tiến bệnh. Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó hạ sốt, nôn ói nhiều, quấy khóc liên tục, lừ đừ hoặc đặc biệt có biểu hiện giật mình khi ngủ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Bác sĩ lưu ý, nhận biết bệnh sớm và theo dõi đúng cách có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn tay chân miệng có nguy cơ gia tăng khi trẻ trở lại trường. Phụ huynh không nên chủ quan trước những biểu hiện bất thường của trẻ.