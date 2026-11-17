(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, ngày 16/11, bé trai nặng 3,2kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình thai kỳ nhiều thử thách của người mẹ đến từ Hà Nội.

Trước đó, thai nhi được phát hiện mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng và phải trải qua ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung khi mới hơn 26 tuần tuổi.

Người mẹ mang thai lần thứ ba bằng phương pháp tự nhiên. Trong quý I thai kỳ, các kết quả khám và sàng lọc trước sinh chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, khi thai được 23 tuần 5 ngày, kết quả siêu âm tim thai phát hiện dị tật không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín.

Đây là tình trạng đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bít kín, khiến thất phải có nguy cơ ngày càng kém phát triển, tiến tới thiểu sản nặng và đe dọa tính mạng trẻ sau sinh.

Ca mổ đón em bé thứ 15 được thông tim bào thai. (Ảnh: BVCC)

Sau gần 3 tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tình trạng thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển, không có dòng máu qua van động mạch phổi và xuất hiện hở van ba lá nặng. Buồng thất phải của thai nhi rất nhỏ, trong khi thời gian có thể thực hiện can thiệp ngày càng thu hẹp. Nếu trì hoãn, buồng tim có thể quá nhỏ, khiến việc đưa kim và hệ thống dụng cụ vào đúng vị trí không còn khả thi.

Ngày 25/8/2026, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trước đó, bệnh viện cũng gửi dữ liệu chẩn đoán hình ảnh để tham khảo ý kiến các chuyên gia can thiệp bào thai tại Áo và Ý.

Sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia thống nhất cần can thiệp sớm nhằm tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, tạo điều kiện để buồng thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Để chuẩn bị cho thủ thuật, hai bệnh viện huy động 5 ê-kíp chuyên môn gồm can thiệp bào thai sản khoa, thông tim can thiệp, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa.

Lúc 8h15 ngày 26/8/2026, ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại TP.HCM bắt đầu. Đây cũng là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất trong 15 ca can thiệp đã được thực hiện.

Dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm, các bác sĩ đưa kim 18G xuyên qua thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải có kích thước rất nhỏ. Qua nòng kim, hệ thống dây dẫn và bóng nong được đưa vào tim thai, xuyên qua vị trí van động mạch phổi bị bít kín.

Sau khi nong van, kết quả siêu âm ghi nhận dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập và cải thiện rõ rệt. Đến 10h25 cùng ngày, sau hơn 2 giờ phối hợp liên tục, ca can thiệp kết thúc thành công.

Đến 13h30, thai phụ ổn định, không đau bụng, không xuất hiện cơn gò và không ra huyết âm đạo. Siêu âm kiểm tra cho thấy tim thai ổn định, chức năng co bóp tốt, dòng máu qua van động mạch phổi tiếp tục được duy trì.

Việc tái lập dòng máu qua van động mạch phổi giúp tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ. Sau đó, người mẹ tiếp tục được theo dõi thai kỳ cho đến ngày sinh.

Ngày 16/11, bé trai nặng 3.200 gram chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ. Đây là kết quả đáng chú ý của ca thông tim bào thai thứ 15 tại TP.HCM, đồng thời là trường hợp có tuổi thai can thiệp nhỏ nhất trong số các ca đã thực hiện.

Kết quả này tiếp tục khẳng định giá trị của kỹ thuật can thiệp bào thai trong việc mở thêm cơ hội sống và phát triển cho những thai nhi mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.