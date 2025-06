Chủ tịch TP.HCM trao bằng khen 2 viện thông tim bào thai cho sản phụ Singapore

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là thành tựu đáng ghi danh của ngành y tế TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Thành công cũng đánh dấu bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế y học nước nhà trên bản đồ khu vực và thế giới.

“Thành công này không chỉ là kết quả của năng lực chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho trí tuệ, lòng nhân ái và sự dũng cảm của các y bác sĩ TP.HCM”, ông nói.

Chủ tịch UBND thành phố hy vọng đội ngũ y bác sĩ cùng các cán bộ, nhân viên ngành y tế tiếp tục bồi dưỡng năng lực, trí tuệ, phát huy truyền thống của ngành y. Đồng thời, y bác sĩ làm chủ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, chinh phục những đỉnh cao mới trong ngành y; thực hiện tốt y đức và những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc Việt Nam để cùng với TP “bước vào kỷ nguyên mới”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: (BVCC)

Tiến sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định thành công này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản đúng định hướng, là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ca can thiệp này là khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai tại bệnh viện từ trước đến nay, đánh dấu một cột mốc lớn về kỹ thuật chuyên môn và chuyên môn của các y bác sĩ hai bệnh viện.

Đồng thời đánh dấu bước ngoặt mới của y học bào thai tại Việt Nam, không chỉ chữa bệnh trong nước, mà còn trở thành điểm đến của bệnh nhân nước ngoài.

Bác sĩ Hải cho rằng đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật chuyên môn y khoa mà còn là thành công chạm tới giá trị nhân văn sâu sắc, được thực hiện bởi những bàn tay, khối óc, bằng tâm huyết và trí tuệ của những thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư khen tới ê-kíp và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tim cho thai nhi. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, sản phụ được Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) phát hiện dị tật, được giới thiệu sang Việt Nam điều trị do Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật can thiệp tim bào thai.

Ê-kíp bác sĩ của hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu ở Úc, Pháp. Tất cả thống nhất chẩn đoán và chỉ định cần can thiệp sớm để cứu sống thai nhi.

Ngày 22/5, ca can thiệp lần đầu được thực hiện nhưng chưa thành công. Ngày 28/5, sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, lần can thiệp thứ 2 đã thành công. Hình ảnh dòng máu lưu thông qua van động mạch chủ sau can thiệp - ghi nhận bằng siêu âm tim bào thai - khiến cả ê-kíp xúc động. Sản phụ và gia đình bật khóc trong khoảnh khắc được báo tin mạch sống đã trở lại với con mình.

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP.HCM, cũng là trường hợp khó nhất từ trước đến nay. Thành công này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển kỹ thuật y học bào thai tại TP.HCM mà còn khẳng định niềm tin của các quốc gia trong khu vực đối với trình độ y tế Việt Nam.

