Choáng ngợp với đặc quyền y tế thượng lưu của cư dân Vinhomes Riverside

(VTC News) -

Không chỉ có thêm một bệnh viện quốc tế trong khu đô thị, cư dân còn hưởng loạt đặc quyền thiết thực, như tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp cho người cao tuổi và giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh cho cả gia đình.

Bệnh viện quốc tế ngay bên nhà, an tâm chăm sóc sức khỏe cả gia đình

Bà Ngọc Lan, 77 tuổi, cư dân Vinhomes Riverside, có tiền sử cao huyết áp và tiểu đường. Trước đây, mỗi lần đi khám, bà đều cần con cháu sắp xếp thời gian đưa đón. Bởi vậy, sự xuất hiện của Vinmec Riverside ngay trong khu đô thị khiến bà đặc biệt vui mừng.

“Tôi tuổi đã cao, lại có bệnh nền nên phải kiểm tra định kỳ. Nay có bệnh viện hiện đại ngay gần nhà, tôi có thể tự đi bộ sang khám mà không phải phiền con cháu nghỉ làm đưa đi. Yên tâm lắm chứ”, bà Lan hào hứng chia sẻ.

Với những gia đình đa thế hệ, nơi có người cao tuổi cần theo dõi bệnh nền, trẻ nhỏ cần chăm sóc định kỳ, một cơ sở y tế chất lượng cao ngay ngưỡng cửa mang lại giá trị thiết thực hơn nhiều tiện ích mang tính hưởng thụ thông thường.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, Vinhomes và Vinmec dành tặng cư dân những đặc quyền chăm sóc sức khỏe giá trị. Cụ thể, cư dân từ 75 tuổi trở lên (sinh trước hoặc trong năm 1951), được tặng gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp miễn phí, áp dụng đến trước ngày 28/1/2027.

Trong khi đó, toàn bộ cư dân Vinhomes Riverside và Symphony được giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh, không bao gồm tiền thuốc, đến hết ngày 30/4/2027.

Đáng chú ý, Vinmec Riverside dự kiến triển khai dịch vụ thăm khám tại nhà từ tháng 1/2027, bao gồm lấy máu xét nghiệm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và người bệnh sau phẫu thuật…

Chị Minh Thu, một cư dân Vinhomes Riverside cho biết, những ưu đãi này rất thiết thực, nhất là với các gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ. “Không chỉ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nhà, chúng tôi còn cảm nhận được sự quan tâm của chủ đầu tư đến sức khỏe và cuộc sống của cư dân”, chị nói.

Ngoài sự thuận tiện về vị trí, Vinmec Riverside còn được đầu tư bài bản về quy mô và năng lực chuyên môn. Đây là bệnh viện thứ 11 trong hệ thống Vinmec trên toàn quốc, cơ sở thứ ba tại Hà Nội, với tổng diện tích 25.745m², gồm 5 tầng nổi, 25 phòng khám và 30 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 150.000 lượt khám mỗi năm.

Bệnh viện có hai phòng mổ hiện đại, một phòng can thiệp tim mạch hoàn chỉnh, sẵn sàng chuyển đổi thành phòng mổ hybrid khi cần thiết.

Vinmec Riverside có tổng diện tích 25.745m², quy mô 5 tầng nổi, 25 phòng khám, đáp ứng khoảng 150.000 lượt khám/năm. (Ảnh: Vinmec)

Điểm đáng chú ý là mô hình chăm sóc gần nhà nhưng kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống. Bệnh viện được dẫn dắt bởi TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn và Đào tạo lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec, cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh nhân sự thường trực, bệnh viện có thể hội chẩn và huy động chuyên gia từ các trung tâm chuyên sâu Vinmec trên toàn quốc đối với những ca bệnh phức tạp.

Năng lực này được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị chẩn đoán và can thiệp hiện đại, nổi bật là máy cộng hưởng từ 3.0T SIGNA Premier 146, CT đếm photon NAEOTOM Alpha.Pro và hệ thống DSA Philips Azurion FlexArm.

Bệnh viện đồng thời triển khai các dịch vụ nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, nội soi tiêu hóa, điều trị bệnh lý tim mạch và hệ thống cấp cứu 24/7, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu tim mạch, đột quỵ trong giờ vàng.

Máy cộng hưởng từ 3.0T SIGNA Premier 146 là thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp được trang bị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside. (Ảnh: Vinmec)

Đặc biệt, Vinmec Riverside còn mang đến trải nghiệm riêng tư, tiện nghi với 5 phòng Tổng thống rộng 110m², không gian lưu viện có thể chuyển đổi nhanh thành phòng hồi sức tích cực. Từ đó, bệnh viện đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong tiêu chuẩn sống thượng lưu của cư dân khu đô thị.

“Đưa mẹ đến khám ở đây, tôi thực sự choáng ngợp khi thấy bệnh viện được đầu tư hiện đại và quy mô như vậy. Từ hệ thống máy móc, thiết bị đến đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đều rất bài bản, có nhiều người là chuyên gia đầu ngành. Đây là điều không phải khu đô thị nào cũng có được”, chị Minh Thu hào hứng.

Phòng tổng thống - căn phòng “xịn” bậc nhất Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside với tất cả nội thất và tiện nghi được đầu tư theo tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn. (Ảnh: Vinmec)

Hơn một thập kỷ vận hành, Vinhomes Riverside vẫn liên tục nâng chuẩn sống

Với nhiều cư dân Vinhomes Riverside, niềm tự hào về nơi sinh sống không chỉ nằm ở ngôi nhà đã sở hữu, mà còn ở hệ sinh thái tiện ích vẫn tiếp tục được bổ sung. Sau hơn một thập kỷ vận hành kể từ năm 2012, khu đô thị vẫn được đầu tư, nâng cấp dịch vụ, thay vì dừng lại ở những tiện ích đã hình thành từ thời điểm bàn giao.

“Chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm, vốn đã quen với không gian xanh, yên tĩnh và hệ thống tiện ích đầy đủ. Giờ lại có thêm một bệnh viện quốc tế ngay trong khu đô thị thực sự là điều rất đáng quý”, bà Lan chia sẻ.

Việc đầu tư bệnh viện quốc tế ngay trong một khu đô thị đã vận hành hơn 10 năm còn cho thấy cách tiếp cận khác biệt của Vinhomes trong chính sách chăm sóc cư dân. Thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn phát triển và bán hàng, doanh nghiệp không ngừng bổ sung những tiện ích có giá trị sử dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng cư dân.

Các chương trình miễn phí khám sức khỏe cho người cao tuổi, giảm chi phí khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng cho thấy chính sách hậu mãi không dừng ở việc cung cấp hạ tầng, mà hướng đến đồng hành với từng gia đình trong đời sống thường nhật.

Vinmec Riverside có chương trình trình miễn phí khám sức khỏe cho người cao tuổi, giảm chi phí khám chữa bệnh cho cư dân Vinhomes Riverside. (Ảnh: Vinmec)

Đây cũng là lợi thế riêng của các khu đô thị Vinhomes khi được tích hợp hệ sinh thái all-in-one của Vingroup. Từ nhà ở, thương mại, giáo dục đến y tế, các tiện ích được kết nối và liên tục bồi đắp theo thời gian, nâng cao giá trị sử dụng cho chủ sở hữu.

Qua đó, Vinhomes hiện thực hóa cam kết đồng hành lâu dài với cư dân, không ngừng nâng cấp chất lượng sống và gia tăng giá trị cho mỗi ngôi nhà theo năm tháng.