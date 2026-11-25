(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho trường hợp bệnh nhi 14 tháng tuổi được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh, ngưng tim.

Theo lời kể của gia đình, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, người mẹ đưa con gái 14 tháng tuổi đến trường mầm non như thường lệ. Khi rời vòng tay mẹ, bé vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 50 phút sau, người mẹ nhận được điện thoại từ nhà trường thông báo con gái đã bất tỉnh. Trẻ nhanh chóng được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngưng tim ngoại viện.

Đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nguy kịch, nhất là ở trẻ nhỏ, bởi tình trạng thiếu oxy kéo dài có thể gây tổn thương não và nhiều cơ quan quan trọng. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp Khoa Cấp cứu nhanh chóng triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, phối hợp ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp, theo dõi tuần hoàn và sử dụng thuốc theo phác đồ.

Bệnh nhi 14 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim. (Ảnh minh hoạ AI)

Trong quá trình cấp cứu, việc thiết lập đường truyền để đưa thuốc vào cơ thể trẻ gặp nhiều thách thức. Trước tình huống này, các bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật thiết lập đường truyền trong xương. Đây là phương pháp cấp cứu chuyên sâu, cho phép đưa thuốc vào hệ tuần hoàn khi việc tiếp cận đường tĩnh mạch gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện kịp thời.

Cùng với các biện pháp hồi sức, bệnh viện huy động sự hỗ trợ của các chuyên khoa hồi sức và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhằm phối hợp chuyên môn, chuẩn bị phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhi.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhi đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập. Đây là kết quả bước đầu quan trọng sau những nỗ lực cấp cứu của toàn ê-kíp. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc tim đập trở lại không đồng nghĩa trẻ đã qua cơn nguy hiểm. Sau ngưng tim, bệnh nhi vẫn đối mặt nguy cơ tổn thương não và các cơ quan, cần tiếp tục được hồi sức, theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Theo ThS.BSCKI Nguyễn Kim Long, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115, ngưng tim có thể xảy ra đột ngột ở trẻ nhỏ, kể cả khi trước đó trẻ được ghi nhận vẫn khỏe mạnh.

Ở trẻ em, ngưng tim thường liên quan đến các vấn đề hô hấp hoặc tuần hoàn như suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, hóc dị vật, đuối nước, bệnh tim hoặc những bệnh lý nghiêm trọng khác. Nguyên nhân cụ thể cần được xác định thông qua đánh giá chuyên môn.

Khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, người xung quanh cần nhanh chóng kiểm tra khả năng đáp ứng và nhịp thở. Nếu trẻ không phản ứng, không thở hoặc chỉ thở ngáp, cần nghi ngờ ngưng tim và lập tức gọi cấp cứu 115.

Trong thời gian chờ nhân viên y tế, cần bắt đầu hồi sức tim phổi nếu trẻ không đáp ứng và không thở bình thường. Người đã được đào tạo cần phối hợp ép tim với thổi ngạt theo kỹ thuật hồi sức dành cho trẻ em. Người chưa có kỹ năng nên bật loa ngoài điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên điều phối cấp cứu.

Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), cần sử dụng theo hướng dẫn của thiết bị, ưu tiên chế độ dành cho trẻ em nếu có. Đặc biệt, không chờ trẻ tự tỉnh, không rung lắc trẻ hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Bác sĩ cũng lưu ý, tại các trường mầm non và cơ sở chăm sóc trẻ, giáo viên, nhân viên cần được trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cơ bản.

Bởi trong tình huống ngưng tim, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận diện sớm, sơ cứu đúng cách tại hiện trường và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời có thể quyết định cơ hội sống của bệnh nhi.