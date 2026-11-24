(VTC News) -

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Trong số 10 nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h cùng ngày tại một quán ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Sức ép từ vụ nổ khiến quán đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.

Người dân sống gần hiện trường kể tiếng nổ lớn, khiến nhiều người giật mình, hoảng hốt chạy ra đường. Tại phố Thái Thịnh, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 300-400 m, một số người cũng cảm nhận nhà cửa rung nhẹ. Sau tiếng nổ, khói bụi bốc lên mù mịt tại khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện từ nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và xử lý sự cố.

Vụ nổ lớn ở Hà Nội khiến 6 người tử vong, 10 nạn nhân đang cấp cứu.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện cũng khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, phân loại và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước số lượng người bị nạn và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa bác sĩ, điều dưỡng, thuốc men, máu, chế phẩm máu, vật tư và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật. Những trường hợp đa chấn thương, nguy kịch phải được hội chẩn liên khoa, liên viện; đồng thời chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên nếu cần thiết.

Các cơ sở y tế được yêu cầu duy trì lực lượng cấp cứu thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, thân nhân trong quá trình điều trị.

Lãnh đạo các bệnh viện phải trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của các nạn nhân và báo cáo Sở Y tế Hà Nội để kịp thời điều phối nguồn lực.