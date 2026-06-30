Bắt nhóm thiếu niên đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2010), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2009), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (sinh năm 2009), trú tại thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 2008), trú tại thôn Đông, xã Hiệp Hòa.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 26/6, anh Đặng Anh Dương (sinh năm 2008, trú tại thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa) lái xe máy đi một mình qua khu vực thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm.

Lúc này, theo kế hoạch đã phân công từ trước, một đối tượng trong nhóm đứng chờ sẵn ven đường để vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi lên xe thành công, người này tìm cách điều hướng, lừa anh Dương chạy xe vào khu vực tối tăm, vắng vẻ.

Ngay khi đến "điểm hẹn", những người còn lại trong nhóm lao ra, dùng mặt nạ che kín mặt và sử dụng dao nhọn đe dọa, khống chế nạn nhân để cướp chiếc xe máy hiệu Honda Vision (trị giá khoảng 26,5 triệu đồng).

Tiếp nhận tin báo án ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét dấu vết nhóm cướp. Đến ngày 28/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ nhóm gây án.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận sau khi cướp được tài sản đã mang chiếc xe máy đi bán với giá hơn 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Số tiền bán xe đã cơ bản tiêu xài hết trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 xe máy, 1 con dao và chiếc mặt nạ dùng gây án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.