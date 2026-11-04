Chốt giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm, TP.HCM quy định 'sức khỏe' doanh nghiệp đấu giá

(VTC News) -

Sau khi ban hành quyết định phê duyệt giá đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - phường An Khánh, bao gồm 3.790 căn hộ chung cư, để xác định giá khởi điểm đấu giá; UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định đấu giá các lô đất cùng số căn hộ chung cư này.

Theo quyết định đấu giá, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất, bao gồm 3.790 căn hộ chung cư, là hơn 18.253,8 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định đấu giá, tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án là hơn 39.843,7 tỷ đồng. Trong đó, gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tính theo giá khởi điểm đấu giá hơn 18.253,8 tỷ đồng và mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 21.590 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

TP.HCM chốt giá khởi điểm 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm gần 18.254 tỷ đồng, đấu giá dự kiến ngày quý cuối năm. (Ảnh: Minh Tú)

Việc tính tổng vốn đầu tư dự kiến là cơ sở xác định điều kiện về vốn chủ sở hữu của người tham gia đấu giá theo quy định. Số vốn đầu tư thực tế này xác định trên cơ sở giá trúng đấu giá, hồ sơ dự án đầu tư và các chi phí hợp pháp có liên quan.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở, kinh doanh bất động sản và phương án đấu giá theo quy định. Đặc biệt phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo đó, với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án.

Như vậy, trong trường hợp tổng vốn đầu tư dự kiến của toàn bộ 5 lô đất này được xác định là hơn 39.843,7 tỷ đồng, mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương ứng phải đạt hơn 7.968,75 tỷ đồng.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp tiền đặt trước hoặc thực hiện bảo lãnh ngân hàng thay thế tiền đặt trước, trong trường hợp pháp luật cho phép, theo Phương án đấu giá đã được phê duyệt và quy định.

Theo quyết định, dự án này không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

3.790 căn hộ sẽ được đấu giá được xây dựng trên 5 lô đất, hoàn thiện từ năm 2015. (Ảnh: Minh Tú)

Cũng theo quyết định đấu giá, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất này. Thời gian đấu giá thực hiện trong quý cuối năm.

Như vậy đây là lần thứ 5 toàn bộ 3.790 căn hộ thuộc 5 lô đất ở Khu tái định cư Bình Khánh - Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá.

4 lần đấu giá trước thực hiện từ năm 2017 đến 2021 nhưng đều thất bại do quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia.

Ngoài ra, giá khởi điểm các lần đưa ra đấu giá quá cao. Mức thấp nhất là 8.800 tỷ đồng và cao nhất gần 10.000 tỷ đồng, nhưng TP quy định số căn hộ này không được chuyển sang nhà ở thương mại.

Tháng 8/2025, UBND TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại, và chia thành 2 khối để tổ chức đấu giá. Trong đó 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5.

Do vậy, dù giá khởi điểm đưa ra lần này cao hơn gấp đôi so với các lần trước, nhưng nhiều nhận định cho rằng 2 lô căn hộ này sẽ được đấu giá thành công. Từ năm ngoái, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã thể hiện sự quan tâm đến khu nhà này như Son Kim Land, Sunshine Group, Bcons…

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm - phường An Khánh được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi xây dựng hoàn thành khoảng 8.500 căn từ 2015 bằng vốn ngân sách, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại, nhằm thu hồi vốn Nhà nước.