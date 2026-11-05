Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM kỳ vọng đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm đạt 50.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2026, triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng chiều 5/11, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT), cho biết đến ngày 21/10, TP.HCM đã thu từ đất 72.030 tỷ đồng trên tổng chỉ tiêu giao là 162.631 tỷ đồng.

Như vậy 2 tháng còn lại của năm phải thực hiện thu từ đất hơn 90.600 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu điều hành cuộc họp triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng chiều 5/11.

Ông Thắng cho biết có 2 nguồn thu trong 2 tháng 11 và 12, để hoàn thiện kế hoạch thu. Thứ nhất là nguồn từ xác định giá đất, với dự kiến 52.313,6 tỷ đồng.

Nguồn thứ 2 là đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện có 2 đợt đấu giá đã có quyết định đấu giá, với giá khởi điểm khoảng 37.585,8 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có nguồn thu dự phòng 21.333 tỷ đồng.

Nếu thực hiện hoàn thiện như các phương án dự kiến, tổng nguồn thu từ đất năm 2026 của TP.HCM dự kiến đạt 183.262,4 tỷ đồng.

Nói về đấu giá đất Thủ Thiêm, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện các thủ tục, phương án đã công khai trên các cổng thông tin, để chuẩn bị tổ chức 2 đợt đấu giá. Bao gồm 4 lô đất và 3.790 căn hộ xây dựng trên 5 lô đất từ R1 đến R5, do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện.

Trong đó, đợt đầu tổ chức ngày 27/11, sẽ đấu giá 4 lô đất, với tổng giá khởi điểm khoảng 16.009,3 tỷ đồng.

Ông Thắng kêu gọi các doanh nghiệp đủ điều kiện quan tâm, hoàn tất hồ sơ tham gia đấu giá, qua đó tăng tính cạnh tranh và góp phần nâng cao nguồn thu ngân sách. Đồng thời kỳ vọng kết quả đấu giá đạt 40.000 tỷ hoặc đến 50.000 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực đáng kể cho ngân sách thành phố.

2 đợt đấu giá đất tại Thủ Thiêm trong tháng 11 và tháng 12 kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn bổ sung cho ngân sách Thành phố.

Đợt đấu giá thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 10/12, với 3.790 căn hộ trên 5 lô đất, tổng giá khởi điểm đã được phê duyệt khoảng 18.253,8 đồng.

Bên cạnh 2 đợt đấu giá đất lớn ở Thủ Thiêm, nguồn thu lớn để hoàn thiện nhiệm vụ thu là xác định giá đất. Sở đã trình 68 hồ sơ, khu đất, với tổng số tiền dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục hoàn tất hồ sơ, trình thẩm định giá đất đối với 55 khu đất còn lại, dự kiến mang về nguồn thu khoảng 27.000 tỷ đồng, cùng các nguồn thu khác, để đảm bảo khoản thu còn phải thực hiện hơn 90.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Để bảo đảm tiến độ, Sở đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Sở NN&MT sẵn sàng tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất với tần suất 4-5 lần mỗi tuần, nhằm đẩy nhanh quá trình xem xét, thẩm định và hoàn tất hồ sơ.

“Với nguồn thu từ việc xác định giá đất cụ thể và kết quả của 2 đợt đấu giá, ngành cam kết hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được giao trong năm nay, là 168.000 tỷ đồng, bảo đảm tiến độ và kế hoạch của thành phố”, ông Thắng cho biết.

4 lô đất tại Thủ Thiêm đã được UBND TP.HCM ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, 3 lô từng bị hủy kết quả đấu giá hồi năm 2021. Đó là lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) và lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12). Tổng diện tích cả 3 khu hơn 23.636m², với tổng giá khởi điểm hơn 14.500 tỷ đồng, có lô giá khởi điểm đến khoảng 1 tỷ đồng/m2.

Cùng với đó, 3.790 căn hộ xây dựng trên 5 lô đất cũng vừa được phê duyệt phương án đấu giá, với giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất, bao gồm 3.790 căn hộ chung cư, là hơn 18.253,8 tỷ đồng.