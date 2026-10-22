Nguyên nhân vụ người đàn ông chặn xe, đâm tử vong tài xế ô tô trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (SN 1979, thường trú xã Xuân Mai, chỗ ở tại phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là anh N.B.Đ. (SN 1980, thường trú Hải Phòng, chỗ ở tại phường Bồ Đề).

Theo nội dung vụ án, Hoan và chị N.T.H. đã ly hôn, song gã nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh Đ.

Chiều 20/10, Hoan đến quán nước trên phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề) đợi vợ cũ. Khoảng 17h cùng ngày, Hoan thấy ô tô biển số 15K-616.xx đi qua, Hoan nghi Đ. đến tìm chị H. nên lái xe máy đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan phóng vọt lên nhìn qua cửa kính lái thì thấy đúng là Đ. liền dừng xe máy trước đầu ô tô.

Nguyễn Quý Hoan tại cơ quan công an.

Hoan xuống xe, dùng tay giật cửa ô tô nhưng cửa khóa. Hoan quay lại xe máy lấy chiếc búa để sẵn ở trong cốp xe đập liên tiếp vào phần cửa kính bên ghế lái xe ô tô của anh Đ. khiến cửa kính bị vỡ.

Hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào mồm anh Đ. rồi bỏ đi.

Đi khoảng 200-300m qua cửa hàng bán thịt lợn, do bực tức cho rằng anh Đ. cặp bồ với chị H. nên Hoan dừng xe, đi vào hàng thịt lấy con dao để trên bàn rồi lái xe tiếp tục tìm nạn nhân, đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao ở trong xe ô tô của anh Đ. rồi lên xe máy bỏ đi.

Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Đ. tử vong với đa vết thương ở chân, ngực và bụng.

Sau khi được vận động, đến 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội xin đầu thú.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ.