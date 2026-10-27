Hứa hối lộ Bí thư, Chủ tịch xã đổi 9 giấy phép khai thác đất trái phép

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Chí Lâm (SN 1964, quê xã An Bình, Phú Thọ, hiện ở phường Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và cán bộ xã Hợp Kim về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” để ông Hoàng Văn Lộc (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim) và ông Đinh Thanh Tùng (Chủ tịch UBND xã Hợp Kim) cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu m³.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép khối lượng đất san lấp lần gần 238 nghìn m³, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.