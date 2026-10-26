(VTC News) -

Video: Kẻ côn đồ chặn xe, lạnh lùng đấm đá tài xế gục xuống đường.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, vụ việc được cho là xảy ra tại địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xảy ra va chạm, ô tô màu đen dừng lại giữa đường. Tài xế xe này mở cửa, xuống xe rồi tiến về phía tài xế ô tô màu trắng và chửi bới.

Tài xế xe màu đen thể hiện sự côn đồ, liên tục đấm đá tài xế xe màu trắng gục xuống đường.

Tài xế xe màu đen sau đó liên tục đánh vào vùng mặt người còn lại. Khi tài xế ô tô màu trắng ngã xuống đường, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đá vào vùng mặt đối phương. Nạn nhân nhiều lần tìm cách đứng dậy nhưng tiếp tục bị người này tấn công.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận phẫn nộ. Không ít người bày tỏ bức xúc trước hành vi đánh người sau va chạm giao thông, đồng thời cho rằng các bên cần bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn trên đường dẫn đến những hành vi nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.