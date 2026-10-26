Lạng Sơn triệt phá sới bạc khủng giữa rừng

(VTC News) -

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại các khu vực đồi núi hiểm trở, xa khu dân cư, không có sóng điện thoại nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Nhóm người đến từ nhiều địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh, thành phố lân cận như Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Khoảng 2h15 ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông bất ngờ vây ráp khu vực đồi rừng Co Ói.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 20 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Hà (SN 1986, trú thôn Tân Tiến, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn), Phương Văn Thái (SN 1977, trú thôn Nà Pá, xã Đình Lập), Nguyễn Văn Thái (SN 1988), Vi Văn Đạo (SN 1993, cùng trú thôn Hua Cầu, xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (SN 1992, trú thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác) là những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Khẩu súng cùng 70 viên đạn trong nhà Nguyễn Đức Hà. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này thường lựa chọn các khu vực đồi rừng vắng vẻ để tổ chức đánh bạc theo từng ca, mỗi ca kéo dài từ 2-3 tiếng. Các đối tượng thu phí 500.000 đồng/người/ca.

Đặc biệt, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hà, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.