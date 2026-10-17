Green SM và Elife hợp tác thúc đẩy giao thông xanh trong lĩnh vực du lịch

(VTC News) -

Ngày 17/10, Green SM và Elife, nền tảng hỗ trợ các siêu ứng dụng B2B toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển và giao hàng, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hướng tới phát triển các giải pháp du lịch và giao thông xanh cho du khách quốc tế.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Green SM, đồng thời khẳng định định hướng tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín nhằm mang đến những trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng.

Bà Trần Thị Thu Phương - Giám đốc Kinh doanh GSM (bên trái) và ông Dan Deng - Tổng Giám đốc Elife (bên phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tích cực làm việc để tích hợp các dịch vụ di chuyển của Green SM vào mạng lưới toàn cầu của Elife, cho phép các đối tác của Elife cung cấp dịch vụ Green SM trực tiếp trên nền tảng của mình.

Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng đặt xe và sử dụng dịch vụ Green SM ngay trên ứng dụng quen thuộc mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng. Việc tích hợp dự kiến được triển khai tại các thị trường Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ.

Thông qua hợp tác này, Green SM sẽ mở rộng khả năng tiếp cận mạng lưới khách hàng toàn cầu của Elife, đặc biệt là nhóm du khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện các đối tác của Elife phục vụ tổng cộng khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới. Đây là cơ hội để Green SM kết nối với đông đảo du khách, đáp ứng nhu cầu di chuyển chất lượng cao, an tâm và văn minh.

Ở chiều ngược lại, các đối tác trong mạng lưới của Elife có thể bổ sung vào hệ sinh thái dịch vụ của mình lựa chọn di chuyển bằng xe điện của Green SM, qua đó nâng cao trải nghiệm người dùng. Sử dụng đội xe thuần điện 100% của VinFast, Green SM mang đến những chuyến đi yên tĩnh, thư giãn và không xả thải.

Không gian di chuyển thoải mái cùng khả năng vận hành êm ái của xe điện giúp hành khách có trải nghiệm dễ chịu ngay cả trong những chuyến đi dài.

Bên cạnh việc tích hợp dịch vụ, Green SM và Elife sẽ phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho du khách quốc tế, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên cả nền tảng trực tuyến và trực tiếp. Qua đó, hai bên kỳ vọng đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng, mở rộng cơ hội phát triển trên thị trường quốc tế.

Bà Trần Thị Thu Phương, Giám đốc Kinh doanh GSM, chia sẻ: “Hợp tác với Elife là bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Green SM, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối với các đối tác uy tín và đưa thương hiệu đến gần hơn với đông đảo khách hàng quốc tế.

Thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu của Elife, Green SM kỳ vọng mở rộng hoạt động, đưa các giải pháp di chuyển điện hóa trở thành lựa chọn thuận tiện, dễ tiếp cận hơn, góp phần lan tỏa xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam và các thị trường quốc tế”.

Ông Dan Deng, Tổng Giám đốc Elife, chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi là giúp đối tác mang đến cho người dùng dịch vụ di chuyển đáng tin cậy ở bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến.

Việc tích hợp đội xe thuần điện của Green SM vào mạng lưới toàn cầu sẽ giúp các đối tác mở rộng lựa chọn di chuyển xanh, chất lượng cao cho người dùng ngay trên nền tảng của mình, đồng thời duy trì bản sắc và thương hiệu riêng. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần nâng tầm trải nghiệm di chuyển của du khách trên toàn thế giới”.

Hợp tác giữa Green SM và Elife diễn ra trong bối cảnh thị trường dịch vụ gọi xe điện toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Mordor Intelligence, thị trường taxi điện thế giới được dự báo tăng từ 29,54 tỷ USD năm 2025 lên 110,56 tỷ USD vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 24,6%.

Đáng chú ý, phân khúc đưa đón sân bay và phục vụ du lịch được dự báo tăng trưởng nhanh hơn, với CAGR đạt 27,6% trong cùng giai đoạn.

Được thành lập tại Việt Nam năm 2023, Green SM hiện phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ. Trên hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế, Green SM đã phục vụ khoảng 850 triệu chuyến đi, với tổng quãng đường di chuyển gần 6 tỷ km, góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương lượng carbon được hấp thụ bởi khoảng 36 triệu cây xanh.

Hợp tác giữa Green SM và Elife tiếp tục mở rộng kết nối giữa các nền tảng du lịch quốc tế và hệ sinh thái di chuyển xanh, mang đến trải nghiệm thuận tiện, an tâm cho du khách toàn cầu. Đồng thời, thỏa thuận góp phần thúc đẩy việc ứng dụng những giải pháp giao thông điện hóa, chung tay xây dựng ngành du lịch và giao thông vận tải xanh hơn, thông minh hơn.