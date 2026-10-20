Tiếng nói Xanh mùa 4 lập kỷ lục với hơn 15.000 ý tưởng dự thi

(VTC News) -

Sức hút tăng trưởng vượt bậc

Được phát động từ năm 2023, cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh do Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup, phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức liên tục ghi nhận sự gia tăng về quy mô và mức độ hưởng ứng của học sinh trên toàn quốc.

Từ 1.695 đơn đăng ký ở mùa đầu tiên, cuộc thi thu hút 2.103 đơn trong mùa 2 và 3.814 bài dự thi ở mùa 3. Bước sang mùa 4, số lượng đăng ký tăng vọt lên hơn 15.000, thiết lập cột mốc mới sau 4 mùa tổ chức.

Không chỉ tăng trưởng về số lượng, Tiếng nói Xanh còn ghi nhận sự tham gia rộng khắp của học sinh trên cả nước, bao gồm học sinh ở các trường THPT nội trú (tại Đắk Lắk và Phú Thọ). Trong tổng số thí sinh, khu vực miền Trung chiếm 42,4%, miền Bắc chiếm gần 30,2% và miền Nam chiếm 27,4%.

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - giới thiệu về cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 4 với học sinh tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng.

Các địa phương có tỷ lệ học sinh hưởng ứng tích cực nhất gồm Đồng Nai (21,1%), Bắc Ninh (20,4%) và Đà Nẵng (16,2%). Sự góp mặt của học sinh đến từ nhiều vùng miền và điều kiện học tập khác nhau không chỉ phản ánh sức lan tỏa của cuộc thi, mà còn mang đến những góc nhìn đa dạng về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - chia sẻ: “Sự phát triển của Tiếng nói Xanh qua 4 mùa cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là sự gia tăng về số lượng học sinh tham gia, mà còn là tinh thần chủ động tìm hiểu, tư duy phản biện và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung.

Chúng tôi kỳ vọng Tiếng nói Xanh sẽ tiếp tục mở rộng sức lan tỏa và mang lại những giá trị thiết thực, góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực hành động vì môi trường trong giới trẻ Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng quốc tế”.

Lan tỏa tư duy xanh trong cộng đồng học sinh

Đằng sau kết quả tăng trưởng kỷ lục là những nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận và khuyến khích sự tham gia của học sinh trên cả nước. Trong mùa 4, chuỗi hoạt động giới thiệu cuộc thi đã được tổ chức trực tiếp tại 40 trường THPT thuộc 15 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 45.000 học sinh, đưa các chủ đề môi trường và phát triển bền vững đến gần hơn với đời sống học đường.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Ban giám hiệu các nhà trường. Nhiều trường đã bố trí hoạt động giới thiệu cuộc thi trong các buổi chào cờ đầu tuần, tạo điều kiện để đông đảo học sinh tham gia.

Thông qua các hoạt động giao lưu và tương tác, học sinh có cơ hội tìm hiểu về cuộc thi, trao đổi những vấn đề môi trường gần gũi, đồng thời tiếp cận cách xây dựng lập luận, phát triển tư duy phản biện và thể hiện quan điểm cá nhân.

Hành trình Tiếng nói Xanh mùa 4 đến với Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế), mở ra những trao đổi về môi trường, phát triển bền vững và vai trò của người trẻ trong việc chủ động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thực tiễn.

Song song với việc mở rộng phạm vi tiếp cận, Tiếng nói Xanh mùa 4 tiếp tục đổi mới nội dung và thể thức thi, hướng tới phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn bên cạnh kỹ năng hùng biện và tranh biện.

Tại Bảng Tiếng Việt, thể thức “Thách thức Giải pháp Xanh” lần đầu được áp dụng, khuyến khích thí sinh đi sâu phân tích nguyên nhân của các vấn đề môi trường, đánh giá các bên liên quan, xác định nguồn lực và xây dựng phương án triển khai khả thi.

Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện khả năng lập luận và bảo vệ quan điểm, mà còn được khuyến khích phát triển những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.

Trong khi đó, Bảng Tiếng Anh tiếp tục áp dụng thể thức Nghị viện Anh, đồng thời mở rộng cơ hội tranh tài quốc tế. Bốn đội xuất sắc nhất tại Vòng Quốc gia sẽ tham dự Vòng Giao hữu Quốc tế cùng các đội tranh biện quốc tế.

Hoạt động này mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, nâng cao năng lực tranh biện và tiếp cận những góc nhìn đa dạng về các thách thức phát triển bền vững, đồng thời đặt nền tảng cho việc mở rộng kết nối quốc tế của cuộc thi trong những mùa tiếp theo.

Học sinh Trường THPT Sông Công (Thái Nguyên) khám phá sân chơi hùng biện - tranh biện về môi trường cùng những đổi mới nổi bật của Tiếng nói Xanh mùa 4.

Hướng tới những giải pháp xanh từ thế hệ trẻ

Sau Vòng Đăng ký, 160 bài dự thi xuất sắc nhất ở hai bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh sẽ được lựa chọn bước vào Vòng Sơ khảo, diễn ra từ ngày 1-15/11/2026. Vòng Đối đầu dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 26/12 và TP.HCM vào ngày 27/12/2026.

Vòng Tranh hạng và Lễ trao giải dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/01/2027 tại Trường Đại học VinUni. Tiếp đó, Vòng Giao hữu Quốc tế sẽ được tổ chức từ ngày 29-31/01/2027, quy tụ các đội tranh biện xuất sắc của Việt Nam và quốc tế.

Với quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay cùng những đổi mới về nội dung và phạm vi kết nối, Tiếng nói Xanh mùa 4 đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề môi trường.

Từ việc hình thành nhận thức, phát triển tư duy phản biện đến đề xuất những giải pháp có tính thực tiễn, cuộc thi hướng tới lan tỏa tinh thần trách nhiệm và hành động vì một tương lai bền vững trong cộng đồng học sinh Việt Nam.