Báo Malaysia: Bị xử thua, trận gặp tuyển Việt Nam chẳng còn ý nghĩa gì

Theo BH Online, án phạt từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã giáng đòn mạnh vào tinh thần đội tuyển Malaysia trước trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam ngày 31/3. Trận đấu trên sân Thiên Trường (Nam Định) vốn được xem là “chung kết bảng” để tranh vé đi tiếp, nay lại trở thành trận mang tính thủ tục với tuyển Malaysia.

Nguyên nhân đến từ việc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC hủy kết quả hai trận vòng loại của Malaysia gặp Nepal và Việt Nam, do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm Điều 56 khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Đồng thời, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận.

Trước đó, Malaysia từng đánh bại Nepal 2-0 và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, sau án phạt, họ bị trừ 6 điểm, từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm rơi xuống thứ hai với 9 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam được cộng điểm, vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm và nắm lợi thế lớn giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trận Malaysia thắng 4-0 trước Việt Nam được hủy bỏ và Harimau Malaya bị tuyên bố thua 0-3 do án phạt gian lận nhập tịch. (Nguồn: BH Online)

Nhà phân tích bóng đá, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Malaysia (PJBM), ông Zulakbal Abd Karim, cho rằng đội tuyển đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm.

“Đây có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất của bóng đá Malaysia kể từ bê bối tham nhũng những năm 1990. Người hâm mộ rất tức giận sau vụ làm giả giấy tờ này, còn đội tuyển Malaysia hết cơ hội dự Asian Cup”, tờ Berita Harian dẫn lời chuyên gia Karim trong bài viết có tiêu đề "trận gặp đội tuyển Việt Nam chẳng còn ý nghĩa gì".

Theo ông, trận gặp Việt Nam sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh của các cầu thủ, dù họ không phải là người gây ra sai phạm. “Đội tuyển Malaysia cần sớm lấy lại tinh thần, các cầu thủ phải ra sân với niềm tự hào quốc gia, tiếp tục tiến lên và khép lại trận đấu theo cách vẻ vang hơn", ông nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo Malaysia có thể phải đối mặt với một trận đấu đầy áp lực khi Việt Nam được chơi trên sân nhà và có cơ hội “đòi lại món nợ” sau trận thua trước đó.

Theo ông Zulakbal, đây là bài học lớn cho bóng đá Malaysia về tính minh bạch và sự liêm chính. “Chúng ta từng thắng Nepal mà không cần đến những cầu thủ gian lận nhập tịch. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, nhưng họ phải rút ra bài học không nên chọn cách đi đường tắt. Hy vọng sau sự việc này, bóng đá Malaysia sẽ đặt tính liêm chính lên hàng đầu”, ông nói.