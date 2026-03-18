Báo Malaysia: Bị xử thua tuyển Việt Nam là 'cái giá phải trả'

Theo New Straits Times, bóng đá Malaysia trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử, khi bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch khiến đội tuyển quốc gia phải trả giá đắt. Truyền thông nước này thẳng thắn nhận định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) “xứng đáng đối mặt với làn sóng chỉ trích”, sau hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác quản lý.

"Chỉ cần Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm tốt hơn khâu kiểm tra, thẩm định, đội tuyển đã không rơi vào tình cảnh trở thành ví dụ điển hình cho cách quản lý sai lầm. Thực tế hiện tại, bóng đá Malaysia đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, và đó là điều hoàn toàn xứng đáng", truyền thông Malaysia nhận định.

Theo tờ báo, đội tuyển Malaysia - biệt danh là Harimau Malaya - tự đẩy mình vào khủng hoảng khi lựa chọn “đi đường tắt” bằng những hồ sơ nhập tịch gây tranh cãi. Việc bị phát hiện làm giả giấy tờ - một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất theo quy định của FIFA - đã khiến mọi nỗ lực trên sân cỏ trở nên vô nghĩa.

Truyền thông Malaysia cho rằng vẫn còn hy vọng nếu FAM chấp nhận nhìn thẳng vào sai lầm và từ bỏ tư duy "đi đường tắt".

Theo đó, sau khi án phạt được tuyên đối với 7 cầu thủ liên quan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lập tức tước bỏ các chiến thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) tại vòng loại Asian Cup. FIFA đồng thời xử thua 0-3 ở cả hai trận, khiến Malaysia từ vị thế dẫn đầu bảng với 15 điểm rơi xuống chỉ còn 9 điểm, chính thức tan vỡ giấc mơ dự Asian Cup 2027.

“Đây là cái giá phải trả cho việc lách luật. Những chiến thắng có được bằng con đường sai trái rốt cuộc chỉ mang lại hậu quả lâu dài”, bài viết nhấn mạnh.

Điều đáng nói, theo truyền thông Malaysia, đội tuyển này thậm chí không cần đến các cầu thủ gây tranh cãi để đánh bại Nepal hay Việt Nam. Tuy nhiên, sai lầm trong khâu kiểm tra và xác minh của FAM đã biến một lợi thế thành thảm họa. Truyền thông nước này đồng thời cho rằng đã đến lúc bóng đá Malaysia từ bỏ nỗi ám ảnh về việc nhanh chóng đạt được thành công thông qua các chương trình nhập tịch.

Sự việc cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Hàng trăm cổ động viên đã tụ tập trước trụ sở FAM tại Kelana Jaya để phản đối, cho thấy niềm tin dành cho đội tuyển đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những bê bối gây ảnh hưởng nặng nề nhất tới hình ảnh bóng đá Malaysia.

Harimau Malaya đã tự đẩy mình vào khủng hoảng khi lựa chọn "đi đường tắt" bằng những hồ sơ nhập tịch gây tranh cãi.

Không dừng lại ở đó, tranh cãi còn gia tăng khi giải VĐQG Malaysia (MLF) vẫn để ngỏ khả năng các cầu thủ bị kỷ luật tiếp tục thi đấu sau án treo giò. Dù có thể đúng quy định, nhưng theo giới chuyên môn, điều này “trông tệ ở mọi góc độ” và càng làm tình hình thêm rối ren.

Các chuyên gia nhận định bóng đá Malaysia đang đứng trước một “bãi mìn pháp lý và quản trị”, với nhiều hệ lụy chưa thể lường hết. Trong bối cảnh AFC đã vào cuộc thanh tra, không loại trừ khả năng FIFA sẽ phải can thiệp sâu hơn, thậm chí thành lập ủy ban để chấn chỉnh lại hệ thống một cách triệt để.

Dẫu vậy, vẫn còn hy vọng cho một sự hồi sinh. Nhưng theo truyền thông Malaysia, điều đó chỉ có thể đến nếu FAM chấp nhận nhìn thẳng vào sai lầm, từ bỏ tư duy “đi đường tắt” và quay lại với con đường phát triển bền vững, dựa trên nền tảng đào tạo trẻ.

“Biểu tượng Harimau Malaya đã bị tổn thương. Giờ đây, nó cần được xây dựng lại bằng sự trung thực và nỗ lực thực sự, không được đi đường tắt”, bài viết kết luận, đồng thời nhấn mạnh đây phải là bước ngoặt để khôi phục niềm tin và danh dự cho bóng đá Malaysia.