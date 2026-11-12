Báo Điện tử VTC News đoạt giải Báo chí 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam'

(VTC News) -

Tối 12/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục.

Tại lễ trao giải, Báo Điện tử VTC News được trao giải Khuyến khích ở thể loại Talkshow/Vodcast - Báo điện tử với loạt 5 tập có chủ đề “Giáo dục tiếng Việt, gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Loạt tác phẩm do nhóm tác giả Dương Quang Tùng, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Duy Hùng, Lê Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Quỳnh Chi và Nguyễn Đức Cảnh thực hiện.

Loạt 5 tập có chủ đề “Giáo dục Tiếng Việt, gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” của Báo Điện tử VTC News được trưng bày tại sự kiện.

64 tác phẩm xuất sắc được trao giải

Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Hai nhân vật tiêu biểu cũng được vinh danh trong khuôn khổ chương trình.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những vấn đề trọng tâm của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới, như triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Báo Điện tử VTC News giành giải khuyến khích với loạt 5 tập có chủ đề “Giáo dục Tiếng Việt, gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Bên cạnh việc ghi nhận thành tựu, lan tỏa những mô hình hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh và phụ huynh được chuyển tải đa chiều, đi kèm những phân tích, đề xuất giải pháp thiết thực.

Về hình thức, nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí. Sự tham gia của các cơ quan báo chí địa phương cũng góp phần mang đến những góc nhìn sát thực tiễn cơ sở.

9 năm tiếp sức cho sự nghiệp giáo dục

Từ năm 2018 đến nay, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã trải qua 9 mùa tổ chức, thu hút gần 7.000 tác phẩm tham dự. Gần 500 tác phẩm được trao giải, gồm 36 giải Nhất, 72 giải Nhì, 107 giải Ba và 274 giải Khuyến khích. Giải cũng tôn vinh 15 nhân vật tiêu biểu.

Trong những năm qua, dù chịu tác động của dịch COVID-19 và nhiều biến động xã hội, số lượng tác phẩm tham dự vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 700-1.000 tác phẩm mỗi năm. Nội dung phản ánh ngày càng đa dạng, từ câu chuyện về người thầy, hoạt động dạy và học đến các vấn đề về chính sách, quản lý, đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và công bằng trong tiếp cận tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, mùa giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 9 năm giải thưởng được tổ chức liên tiếp, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ trưởng, phía sau những con số về tác phẩm và giải thưởng là nỗ lực của các nhà báo qua những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, những cuộc gặp gỡ với thầy cô, học sinh, phụ huynh và quá trình tìm hiểu, kiểm chứng thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, báo chí đồng hành với giáo dục không chỉ là phản ánh những mặt tích cực mà còn cần thẳng thắn chỉ ra hạn chế, trên cơ sở thông tin trung thực, khách quan và tinh thần xây dựng.

Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh giáo dục bằng sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội; theo sát quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, đồng thời phát hiện, cổ vũ những giá trị tốt đẹp và cách làm tạo chuyển biến thực chất.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định cơ quan quản lý sẽ chủ động, minh bạch và có trách nhiệm trong cung cấp thông tin; sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản biện xác đáng.

Đề cập định hướng tổ chức các giải báo chí chuyên ngành trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho biết, theo chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, trong đó có Quy định 217-QĐ/TW ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư, các giải báo chí chuyên ngành được định hướng chuyển thành giải chuyên đề thuộc Giải Báo chí Quốc gia.

Với Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo cơ hội để những tác phẩm xuất sắc về giáo dục được tôn vinh trong phạm vi rộng hơn, qua đó nâng cao chất lượng, vị thế và sức lan tỏa.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tin tưởng, dù mô hình tổ chức thay đổi, những giá trị cốt lõi được vun đắp trong 9 năm qua vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy. Đây không phải điểm kết thúc mà là sự tiếp nối, phát triển ở tầm cao mới, để báo chí đóng góp thiết thực hơn cho sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà.