VTC News đoạt giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

(VTC News) -

Tối 11/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Báo điện tử VTC News được trao giải Khuyến khích với loạt 4 bài “Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh trên mảnh đất Tây Nguyên”. Loạt bài do nhóm tác giả Dương Quang Tùng, Ngô Thị Hồng Duyên, Cao Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Mạnh Hiếu thực hiện.

Báo Điện Tử VTC News giành giải khuyến khích với loạt 4 bài “Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh trên mảnh đất Tây Nguyên”.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn và nhân tố có ý nghĩa chiến lược đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu và khát vọng lớn, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được xác định là nền tảng quan trọng, tạo động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành với Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu.

Theo Ban tổ chức, sau 16 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm báo, với 2.767 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, đến từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, phản ánh đa dạng các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nhiều tác giả tập trung khai thác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên.

Bà Hà Thị Nga và ông Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho nhóm tác giả đoạt giải.

Không ít tác phẩm đi sâu vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; làm nổi bật vai trò của MTTQ trong vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Các tác phẩm cũng phản ánh nỗ lực đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tiếp nhận và chuyển tải những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết thúc vòng chấm chung khảo, Hội đồng lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.