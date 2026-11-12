Chấn chỉnh tình trạng 'cắt khúc', 'vo tròn' vụ buôn lậu để tránh xử lý hình sự

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 (Kế hoạch).

Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm từ ngày 12/11/2026 đến ngày 28/2/2027.

Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa vi phạm. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, nơi tập kết hàng hóa, thị trường nội địa và không gian mạng nhằm ngăn chặn, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trọng tâm là các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá nhập lậu; hàng giả, hàng kém chất lượng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm; cùng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao dịp Tết như xăng dầu, vàng, hàng điện tử, rượu bia, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu quán triệt, tập huấn cho các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, cơ quan quản lý thương mại điện tử) nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Chấn chỉnh, xử lý tình trạng ‘cắt khúc’ hoặc ‘vo tròn’ vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định”, Kế hoạch nêu rõ.

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương phải giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Rà soát việc bán hàng trên Facebook, TikTok

Kế hoạch giao Bộ Tài chính xây dựng và triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thuế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn.

Trong đó, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn tiền thuế, chuyển giá trốn thuế; mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng nhập lậu, trốn thuế...

Kế hoạch yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), website, ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok...) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... không để hình thành các tụ điểm, kho bãi tập kết, chứa hàng hoá xuất lậu, nhập lậu ở khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội Nhân dân, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với Bộ Công an, Kế hoạch yêu cầu chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức xác minh điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, bóc gỡ xử lý đường dây tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gian lận xuất xứ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, phối hợp với VKSND, TAND, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để răn đe, phòng ngừa chung.