Thái Nguyên công bố quyết định điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo

(VTC News) -

Chiều 12/11, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố quyết định chỉ định ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng các ông bà được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm. (Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng công bố các quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thay vị trí Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng, ông Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy. Bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên).

Ở cấp cơ sở, bà Ngô Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Phúc.

Ông Đồng Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng.

Ông Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai.

Ông Hoàng Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho Đảng bộ phường Vạn Xuân vì thành tích trong giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2. (Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên).

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho Đảng bộ phường Vạn Xuân vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.