Báo Anh nêu tên 5 ứng cử viên thay thế HLV Michael Carrick

(VTC News) -

Theo báo The Athletic (Anh), tương lai của huấn luyện viên Michael Carrick tại Manchester United trở nên bất ổn sau chuỗi kết quả thất vọng, đặc biệt là trận thua 1-4 trước Como ở Cúp C1 châu Âu hôm 21/10. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang âm thầm đánh giá những ứng viên có thể tiếp quản đội bóng nếu quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Theo tờ báo Anh, quyết định trước mắt của Man Utd là tiếp tục để Carrick đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng. Nhà cầm quân người Anh dự kiến tham dự cuộc họp báo ngày 23/10 và tiếp tục chỉ đạo Man Utd trong trận gặp Bournemouth tại Ngoại Hạng Anh vào cuối tuần. Tuy nhiên, tương lai của ông sau trận đấu này chưa được bảo đảm.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Carrick. Ông hiểu những khó khăn mà HLV 45 tuổi phải đối mặt, từ ngân sách chuyển nhượng hạn chế trong mùa hè đến tình trạng chấn thương của nhiều cầu thủ chủ chốt.

Tương lai của HLV Michael Carrick tại Manchester United trở nên bất ổn sau chuỗi kết quả thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Man Utd hiện có 8 cầu thủ đội một không thể thi đấu vì chấn thương. Ban lãnh đạo cũng muốn tránh việc phải thay HLV giữa mùa giải lần thứ ba trong vòng ba năm, kể từ khi tỷ phú Jim Ratcliffe đầu tư vào câu lạc bộ hồi tháng 12/2023.

Dù vậy, thành tích chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất khiến sức ép dành cho Carrick ngày càng lớn. Một số người trong nội bộ Man Utd cho rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở ban huấn luyện mà còn xuất phát từ những sai lầm cá nhân và sự thiếu tự tin của các cầu thủ.

Theo The Athletic, Eddie Howe là một trong những ứng viên được đánh giá cao nhất tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Anh từng hai lần đưa Newcastle United giành quyền tham dự Champions League, đồng thời giúp đội bóng chấm dứt 56 năm chờ đợi danh hiệu bằng chức vô địch Carabao Cup năm 2025.

Howe rời Newcastle vào tháng 7/2026 sau 5 năm gắn bó. Công việc tại Man Utd được cho là có sức hấp dẫn lớn đối với chiến lược gia này. Đáng chú ý, Howe từng được cựu giám đốc thể thao Dan Ashworth đề xuất khi Man Utd tìm người thay Erik ten Hag. Tuy nhiên, tỷ phú Ratcliffe khi đó lựa chọn Ruben Amorim.

Julian Nagelsmann cũng nằm trong danh sách được cân nhắc. Cựu HLV đội tuyển Đức nhận được sự đánh giá cao từ Christopher Vivell, giám đốc tuyển dụng của Man Utd.

Một ứng viên khác là Antonio Conte. Theo các nguồn tin thân cận, chiến lược gia người Italy quan tâm đến công việc tại Old Trafford nhưng muốn được bảo đảm quyền hạn trong việc quản lý đội bóng.

Conte tin rằng Man Utd cần một HLV có khả năng kiểm soát phòng thay đồ, đồng thời yêu cầu các cầu thủ có trách nhiệm hơn với kết quả thi đấu. Tuy nhiên, phong cách cứng rắn của ông có thể dẫn đến những bất đồng với ban lãnh đạo.

Unai Emery cũng được Man Utd đánh giá cao nhờ năng lực chuyên môn. Dù vậy, yêu cầu về quyền điều hành của HLV Aston Villa được cho là không phù hợp với cơ cấu quản lý hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, Fabian Hurzeler là phương án trẻ tuổi được chú ý. HLV 33 tuổi đang gây ấn tượng tại Brighton nhưng vừa ký hợp đồng mới đến năm 2029. Vì vậy, Man Utd có thể phải chi khoản tiền lớn nếu muốn đưa ông về đội bóng.