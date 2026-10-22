Nico Paz lập cú đúp, Man Utd thảm bại 1-4 trước Como

(VTC News) -

● Champions league Como 4 - 1 Man Utd Nico Paz 3’, 57’ Douvikas 49’ Ramon 76’ KẾT thúc Zirkzee 90’+1 Thống kê trận đấu

Man Utd đặt nhiều hy vọng vào chuyến làm khách trên đất Italy trước Como nhằm quên đi chuỗi trận thất vọng ở đấu trường quốc nội. Nhưng rồi, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick lại phải trải qua “đêm ác mộng” ở trời Âu trong lượt trận đêm 21/10 và sáng 22/10. Man Utd thảm bại 1-4 trên sân của đội bóng Italy.

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Nico Paz mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm rất đẹp mắt sau đường kiến tạo của Lucas Da Cunha. Man Utd vẫn phòng ngự không tốt và bộc lộ rất nhiều sơ hở khiến thủ môn Senne Lammens không thể bù đắp cho các đồng đội. Bàn thua sớm càng khiến Man Utd gặp khó trong việc triển khai lối chơi khi những tính toán của HLV Carrick bị phá hỏng.

Man Utd thua bạc nhược trước Como. (Ảnh: Reuters)

Como của huấn luyện viên Cesc Fabregas tiếp tục bay cao ở đấu trường châu Âu. Đại diện Serie A tận dụng tốt sự hưng phấn trước đối thủ đang sa sút. Como không gặp nhiều khó khăn để tạo ra thế trận chủ động với những cầu thủ giàu tốc độ và sự khéo léo như Baturina, Douvikas hay Nico Paz.

Hiệp 2 thậm chí còn khó khăn nhiều hơn với đại diện của bóng đá Anh. Họ tiếp tục loay hoay triển khai lối chơi dù HLV Carrick sớm đưa Amad Diallo và Carlos Baleba vào sân. Phút 49, đến lượt Nico Paz kiến tạo cho Douvikas thoát xuống dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho Como.

Nico Paz ghi 2 bàn cho Como. (Ảnh: Reuters)

Khoảng cách 2 khiến Man Utd hoàn toàn mất phương hướng. Phút 57, Nico Paz giành bóng từ tình huống thiếu tập trung của Baleba, tăng tốc và tung cú sút vừa đủ để khiến Lammens lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Đến phút 76, Kaki tạt bóng để Ramon đánh đầu thoải mái nâng tỉ số lên 4-0.

Mãi đến thời gian bù giờ hiệp 2, Zirkzee mới có bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, pha lập công của tiền đạo người Hà Lan không đủ để cứu Man Utd tránh được thất bại nặng nề, trong khi nguy cơ huấn luyện viên Michael Carrick bị sa thải ngày càng trở nên rõ ràng.