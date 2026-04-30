Bãi biển đẹp hoang sơ được Huế chi gần 120 tỷ làm công viên đa năng

Vẻ đẹp hoang sơ ở bãi biển chuẩn bị được làm công viên đa năng ở Huế

Bãi biển Thuận An là một trong những bãi biển đẹp một cách hoang sơ ở TP Huế với bãi cát trải dài và làn nước luôn trong xanh.

Bãi biển này nằm cách trung tâm hành chính TP Huế chỉ chưa đầy 15km. Dù được đánh giá là nhiều tiềm năng nhưng nhiều năm qua do hạn chế về hạ tầng giao thông kỹ thuật và thiếu không gian công cộng phục vụ du lịch.

Mới đây, UBND TP Huế phê duyệt đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng tại bờ biển Thuận An , với tổng mức đầu tư gần 117,85 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư, nhằm phát triển hạ tầng đô thị, thiết chế văn hóa theo hướng mở rộng ra biển.

Tổng diện tích thực hiện dự án là 14,48 hecta, trong đó khu vực xây dựng chính rộng 1,42 ha. Không gian trung tâm được tổ chức thành ba khu chức năng gồm quảng trường hướng biển, công viên 1 và công viên 2, kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ và cầu đi bộ.

Khu vực này đồng thời được xây dựng tuyến kè biển dài khoảng 190 m bằng cọc bê tông dự ứng lực nhằm bảo vệ công trình và tạo không gian mở hướng ra biển. Khi hoàn thành, quảng trường sẽ trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Hai khu công viên với tổng diện tích hơn 3.400 m2 được bố trí thành các không gian sinh hoạt ngoài trời, khu nghỉ ngơi, sân lát đá, thảm cỏ và hệ thống cây xanh.

Tại 2 công viên sẽ xây dựng nhà dịch vụ một tầng diện tích khoảng 85 m2, khu vệ sinh công cộng, cùng hai bãi đỗ xe tổng diện tích gần 760 m2 nhằm phục vụ người dân và du khách.

Tổng thể thể mặt bằng được kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ tiêu chuẩn đường phố với mặt đường bê tông xi măng, vỉa hè lát đá granite có lối tiếp cận cho người khuyết tật.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy được đấu nối từ mạng lưới hiện trạng, trong khi các tuyến thoát nước mưa và nước thải được bố trí riêng biệt. Hạ tầng chiếu sáng sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng, đồng thời bố trí sẵn hệ thống ống chờ phục vụ viễn thông.

Khu vực quy hoạch hiện dự án chủ yếu là đất chưa sử dụng, trong đó có khoảng 1.284 m2 đất nghĩa trang. Khi triển khai, các phần mộ sẽ được di dời về khu nghĩa trang theo quy hoạch.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 TP Huế, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để khởi công công trình, thời gian thi công dự kiến khoảng 18 tháng.

Theo định hướng phát triển đô thị vươn ra biển, TP Huế đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Tuyến đường ven biển đi qua khu vực bãi tắm Thuận An được xem là trục kết nối quan trọng, nổi bật với cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2,36 km và đường dẫn hai đầu cầu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian phát triển về phía biển. Khu Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được quy hoạch và xây dựng ngay cạnh tuyến đường mới này.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An kỳ vọng dự án sẽ tạo nên công viên biển đầu tiên của TP Huế, trở thành không gian công cộng hiện đại phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các sự kiện lớn của thành phố, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của địa phương.