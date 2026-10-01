Bắc Ninh: GRDP 9 tháng vượt 427.000 tỷ đồng, tăng 11,8%

(VTC News) -

Theo báo cáo của Thống kê TP Bắc Ninh, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong quý 3/2026, với GRDP tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 427.541 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 11,8%. Theo báo cáo, mức tăng này đứng thứ 4 cả nước, sau Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Cơ cấu GRDP theo khu vực kinh tế của thành phố Bắc Ninh.

Trong cơ cấu GRDP, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70,8%; dịch vụ chiếm 19,9% và nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6,4%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao trong quý 3, ước tăng 15,6% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, ngành công nghiệp tăng 13,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,1%.

Một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn ghi nhận doanh thu tăng mạnh. Siflex có doanh thu ước đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ; Luxshare đạt khoảng 95.300 tỷ đồng, tăng 30%; FuYU đạt 294.200 tỷ đồng, tăng 94%.

Samsung có doanh thu ước đạt 386.900 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế tạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh.

Cùng với sản xuất công nghiệp, hoạt động xây dựng tăng tốc trong quý 3 khi nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn thi công, tập trung bảo đảm tiến độ.

Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng trong quý 3 ước đạt 24,1% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, ngành này tăng 14,5%.

Doanh thu bán lẻ, vận tải và lưu trú cùng tăng mạnh

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cùng với đà tăng của sản xuất và thu nhập người dân.

Trong quý 3, doanh thu bán buôn tăng 21,8% so với cùng kỳ; bán lẻ tăng 27,7%; vận tải, kho bãi tăng 29,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 29,3%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu bán buôn tăng 17,4%, bán lẻ tăng 20,23%, vận tải, kho bãi tăng 24,13% và lưu trú, ăn uống tăng 22,99%.

Về thu, chi ngân sách, tổng thu của thành phố trong quý 3 ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; tổng chi khoảng 19.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách đạt 61.300 tỷ đồng, tăng 27,9%; tổng chi đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.