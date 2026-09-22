Tăng trưởng kinh tế quý cuối năm 2026 của TP.HCM phải đạt trên 13,5%

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP.HCM chiều 22/9, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tăng trưởng kinh tế quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 của Thành phố đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, ước khoảng 8,9-9,5% (kết quả này chưa phải thống kê chính thức từ cơ quan Thống kê).

Điều đáng chú ý là cơ cấu tăng trưởng thực chất, bền vững, tập trung mạnh vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại điện tử và dịch vụ.

Dù vậy, so với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10% thì còn khoảng cách khá xa và áp lực hoàn thành kịch bản tăng trưởng đang dồn lên quý 4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tính toán trong quý cuối cùng của năm, tăng trưởng phải ở mức rất cao, từ 13,5% trở lên mới đảm bảo mục tiêu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu về các kịch bản tăng trưởng cho quý cuối năm.

Tuy nhiên, theo tính toán của ông Vũ, vẫn có cơ sở để kỳ vọng tăng trưởng quý cuối năm đạt mức cao, bởi đây thường là quý tăng trưởng mạnh nhất của kinh tế Thành phố. Bởi quý cuối năm có lực đẩy rất lớn từ mùa lễ hội, mua sắm và lễ Tết, các sự kiện diễn ra liên tục kích cầu tiêu dùng. Thành phố coi đây là cơ hội kích cầu tiêu dùng lớn, nhất là các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Trong 5 năm gần đây, tăng trưởng GRDP của TP.HCM quý 4 luôn ở mức cao và cao nhất năm.

Bên cạnh đó, hiện TP.HCM cũng đang có dư địa tốt nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Ông Vũ cho rằng đầu tư tư nhân cũng là nguồn lực tăng trưởng rất lớn. Thành phố cần quan tâm đặc biệt tháo gỡ vướng mắc, tạo sức bật thực sự cho nguồn vốn tư nhân.

Cùng với đó là tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do để tăng tốc xuất khẩu.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết ước 9 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM đã đạt nhiều chỉ tiêu đáng ghi nhận. Trong đó đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thành phố đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026 nhưng hiện nay, tổng vốn thu hút đã khoảng 12,187 tỷ USD, đạt 110,7% kế hoạch năm.

TP.HCM đã thu ngân sách đạt 678.000 tỷ đồng, tương đương 83,5% dự toán HĐND giao. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, một nhiệm vụ quan trọng là tập trung khai thác nguồn lực đất đai.

Thành phố sẽ tái đấu giá, đấu giá các khu đất đã được phê duyệt theo kế hoạch, với tổng số thu dự kiến trên 96.000 tỷ đồng. Việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không chỉ góp phần tăng thu ngân sách, mà quan trọng hơn là đưa nguồn lực này vào nền kinh tế, tạo thêm dư địa cho đầu tư và phát triển.

Các nhóm giải pháp trọng tâm được lãnh đạo Sở Tài chính kiến nghị là tăng cường quản lý và giám sát các dự án FDI. Thành phố đang hỗ trợ và quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho những nhà đầu tư có năng lực, có cam kết triển khai thực chất.

Đối với những doanh nghiệp, dự án cố tình không triển khai trong thời hạn 24 tháng, Thành phố sẽ kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm theo quy định.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tránh tình trạng đăng ký vốn lớn nhưng chậm triển khai hoặc không tạo ra giá trị thực tế.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục làm sạch dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng quản lý và vận hành các hệ thống hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý nguồn lực đất đai. Đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Thành phố đã giải quyết được khoảng 650 dự án, chiếm khoảng 50% số dự án vướng mắc, qua đó khơi thông quỹ đất trên 20.000 ha và nguồn vốn khoảng gần 300.000 tỷ đồng...