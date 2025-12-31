Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,5–13%, GRDP đạt 6.350 USD/người năm 2026

(VTC News) -

Sáng 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026.

Thông tin tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, xếp thứ 5 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.600 USD.

Tỉnh Bắc Ninh thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò then chốt, với lĩnh vực chủ đạo là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, ước đạt 182 tỷ USD, chiếm khoảng 20% kim ngạch cả nước, xuất siêu gần 6 tỷ USD.

Trong năm, tỉnh thu hút khoảng 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và FDI; riêng thu hút FDI đứng thứ 3 cả nước. Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục tăng mạnh, nhất là sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, với khoảng 6.500 doanh nghiệp thành lập mới.

Cùng với đó, Bắc Ninh triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cùng các công trình về y tế, giáo dục, văn hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn chịu áp lực lớn trong sản xuất – kinh doanh; các ngành sản xuất chủ lực bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ. Cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nông nghiệp khoảng 1.480 tỷ đồng; tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực đô thị vẫn xảy ra khi mưa lớn.

Bắc Ninh thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng do mưa bão.

Ngoài ra, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn đầu còn phát sinh vướng mắc; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dù có chuyển biến nhưng đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại hội nghị, Bắc Ninh công bố 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, gồm 12 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 4 chỉ tiêu môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP đạt hơn 598.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 6.350 USD, tốc độ tăng trưởng đạt 12,5-13%.

Dự kiến năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 72.350 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương hơn 57.100 tỷ đồng.

Về xã hội, tỉnh phấn đấu có 1,9 triệu lao động có việc làm; tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2%; hoàn thành hơn 18.100 căn hộ nhà ở xã hội; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,75 triệu đồng lên 5,93 triệu đồng/tháng.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu có 1,9 triệu lao động có việc làm; tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2% trong năm 2026.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bắc Ninh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số; hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Tỉnh cũng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối, đường Vành đai 4, Vành đai 5, cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà…, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới.