iPhone Duo bị nứt, sọc màn hình bất thường

(VTC News) -

Các phản ánh về lỗi màn hình của mẫu điện thoại gập từ Apple được ghi nhận từ người dùng tại Australia, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Theo hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên diễn đàn Reddit cũng như các mạng xã hội khác, hư hại trên các thiết bị ghi nhận lỗi tập trung thành vệt nứt hoặc các dải sọc sáng dọc theo đường nếp gấp gần khu vực bản lề.

Tại Australia, một chủ sở hữu cho biết màn hình bên trong của chiếc iPhone Duo bị nứt sau khoảng 6 giờ nhận máy, với số lần thao tác mở ra chưa đến 20 lần. Người này khẳng định sự cố phát sinh trong quá trình mở điện thoại, đi kèm âm thanh nứt từ bên trong, dù trước đó không xuất hiện dấu hiệu va đập cơ học hay vết trầy xước bên ngoài vỏ máy.

Thiết bị này sau đó đã được mang đến cửa hàng Apple Store và được nhân viên tiếp nhận, đổi sang một máy mới. Thông tin kèm biên nhận dịch vụ đã được ban quản trị diễn đàn Reddit đánh dấu xác minh.

Một mẫu iPhone Duo bị sọc màn hình tại vị trí gập.

Cùng thời điểm, một số bài đăng tổng hợp khác trên mạng xã hội tiếp tục dẫn lại các trường hợp iPhone Duo hiển thị đường sọc sáng hoặc vết rạn ở vị trí tương tự, bao gồm các bài viết trên các diễn đàn công nghệ tại Trung Quốc. Một bài đăng chia sẻ hình ảnh thiết bị trưng bày gặp tình trạng trên cũng được đăng tải, song ban quản trị diễn đàn ghi chú chưa thể xác minh độc lập toàn bộ các hình ảnh này.

Điểm chung từ các phản ánh là dấu hiệu hư hại đều tập trung tại một vị trí cố định quanh cơ cấu gập.

Màn hình gập là cụm linh kiện chịu tác động uốn cong lặp lại trong suốt vòng đời sử dụng. Trên các diễn đàn thảo luận, người dùng đặt ra các khả năng liên quan đến việc màn hình chịu lực ép cục bộ khi mở ra, dung sai trong quá trình lắp ráp hoặc lỗi linh kiện bản lề. Trước đây, một số thử nghiệm tháo dỡ của đơn vị kỹ thuật độc lập iFixit trên các dòng máy gập khác như Galaxy Z Fold 8 từng ghi nhận việc dị vật hoặc bụi nhỏ lọt vào bản lề cũng có thể tác động đến chuyển động cơ học của thiết bị.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân sự cố, trong khi Apple vẫn giữ im lặng.

Trang tin MacRumors cho biết trong các bài đánh giá thiết bị sớm trước ngày mở bán, một số chuyên gia đã thực hiện thao tác gập mở liên tục trên iPhone Duo nhưng không gặp sự cố nứt màn hình. Lịch sử phát triển điện thoại gập cũng từng ghi nhận các trường hợp hỏng màn hình rải rác trên các thế hệ Galaxy Z Fold 2, Fold 3, Fold 4 và Z Fold 7 của Samsung.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple chưa đưa ra tuyên bố về các phản ánh lỗi màn hình nói trên. Số lượng trường hợp được ghi nhận hiện vẫn ở mức nhỏ lẻ, chưa có đủ dữ liệu và kết quả kiểm định kỹ thuật độc lập để xác định nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi sản xuất hàng loạt hay các yếu tố tác động khác trong quá trình sử dụng thực tế.