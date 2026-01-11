Lenovo ra mắt PC đẹp nhất từng có, khiến iMac phải dè chừng

(VTC News) -

Trong nhiều năm qua, các hãng như Dell, HP và Lenovo đã tung ra những mẫu máy tính để bàn tất cả trong một (AIO) với thiết kế hiện đại. Tuy vậy, Apple vẫn thường chiếm ưu thế với dòng iMac nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng ổn định, hệ sinh thái khép kín và thiết kế đặc trưng. Tại CES 2026, Lenovo tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giới thiệu một trong những mẫu AIO đẹp nhất từng xuất hiện.

Yoga AIO i Aura Edition - chiếc PC đỉnh cao của Lenovo, vừa đẹp vừa mạnh mẽ. (Nguồn: Lenovo)

Sản phẩm mới mang tên Yoga AIO i Aura Edition, sở hữu thiết kế kính nổi độc đáo, gợi nhớ đến dòng TV LG Wallpaper. Phần kính ở chân đế màn hình được chế tác liền khối và có khả năng phát sáng, tạo nên điểm nhấn khác biệt.

Điểm đặc biệt là ánh sáng này không chỉ mang tính trang trí. Nó có thể chuyển động theo nhịp điệu nội dung hiển thị trên màn hình, giống như hệ thống đèn mood light, đồng thời đảm nhận vai trò hiển thị thông báo khi người dùng không xem phim hay chơi game.

Lenovo cho biết hệ thống chiếu sáng thích ứng này có thể tùy chỉnh màu sắc theo từng loại cảnh báo phần mềm. Song song với đó, máy được tích hợp loa Karmon Kardon hỗ trợ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Thiết kế siêu mỏng của Yoga AIO i Aura - Lenovo phù hợp cho nhiều không gian. (Nguồn: Lenovo)

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, cấu hình của Yoga AIO i Aura Edition cũng gây ấn tượng mạnh. Máy sở hữu màn hình OLED 4K sắc nét hơn nhiều so với màn LCD của iMac, cùng tần số quét 165Hz, đáp ứng cả nhu cầu chơi game. Bên trong là vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H, kết hợp RAM 32GB và bộ nhớ trong tối đa 2TB. Lenovo còn trang bị màn trập bảo mật cho webcam, giúp người dùng yên tâm hơn về quyền riêng tư. Về kết nối, máy có đầy đủ cổng USB-C và USB-A ở phía sau, cùng một cổng USB-C tiện lợi ở bên hông.

Tổng thể, đây là một trong những mẫu máy tính để bàn phong cách và mạnh mẽ nhất hiện nay, hứa hẹn sẽ khiến nhiều người dùng iMac cân nhắc chuyển đổi. Lenovo Yoga AIO i Aura Edition có giá khởi điểm 2.399,99 USD và sẽ chính thức lên kệ vào quý II năm 2026.