Apple đang che giấu số lượng iPhone Duo hỏng màn thực tế?

(VTC News) -

Lần đầu trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters về vấn đề hỏng màn của iPhone Duo đang được bàn tán gần đây, CEO Apple John Ternus xác nhận “một tỷ lệ rất nhỏ” iPhone Duo đã được khách hàng gửi trả do các vấn đề phát sinh trên màn hình gập bên trong.

Trước đó, phát ngôn chính thức của Apple cũng đưa ra cùng thông tin. Lãnh đạo Apple khẳng định hãng tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới thiết bị cho các trường hợp bị ảnh hưởng thông qua dịch vụ AppleCare, đồng thời không áp dụng biện pháp thu hồi sản phẩm trên diện rộng.

Mặc dù Apple mô tả sự cố chỉ giới hạn ở một tỷ lệ nhỏ, chuyên gia theo dõi công nghệ Mark Gurman của hãng tin Bloomberg cho rằng số lượng thiết bị thực tế bị nứt vỡ màn hình có thể đã lên đến hàng nghìn máy. Thông tin được công bố trong bản tin Power On cho biết nhiều trường hợp hư hỏng xảy ra ngay trong quá trình sử dụng thông thường, hoàn toàn không ghi nhận dấu hiệu va đập hay ngoại lực tác động từ bên ngoài. Một số người dùng phản ánh thiết bị gặp lỗi hiển thị chỉ sau khoảng 20 lần thao tác gập mở.

CEO Apple - John Ternus từng chê các điện thoại gập ra mắt đời đầu là “rẻ tiền và kém chất lượng”. (Ảnh: AFP)

Con số ước tính của Mark Gurman - người thường xuyên có thông tin nội bộ chính xác từ Apple - đặt ra dấu hỏi lớn về tỷ lệ lỗi phần cứng khi đối chiếu với quy mô phân phối ban đầu. Nhiều nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết Apple chỉ xuất xưởng khoảng 23.000 chiếc iPhone Duo trong đợt mở bán đầu tiên do năng lực sản xuất bị thắt chặt.

Nếu số lượng máy lỗi chạm ngưỡng hàng nghìn đơn vị, tỷ lệ hỏng hóc trên lô hàng đầu tiên sẽ ở mức đáng kể, trái ngược với tuyên bố của ban lãnh đạo Apple về độ bền vượt trội của cơ chế màn hình gập trước ngày ra mắt. Dù vậy, hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research dự báo Apple vẫn có thể tiêu thụ khoảng 6 triệu chiếc iPhone Duo trong năm 2026 nếu dây chuyền sản xuất đạt công suất ổn định.

Mọi nghi ngờ đổ dồn về thiết kế bản lề

Apple chưa công bố nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nứt tấm nền, song sự đồng nhất về vị trí hư hại trên các máy bị lỗi củng cố nhận định rằng vấn đề bắt nguồn từ cấu trúc cơ khí của bản lề thay vì bản thân tấm nền OLED dẻo. Cả Mark Gurman lẫn chuyên trang tháo dỡ thiết bị iFixit đều đưa ra đánh giá tương đồng về giả thuyết này.

Qua phân tích cấu trúc linh kiện bên trong, iFixit nhận định thanh đỡ trung tâm có thể đã không hạ xuống hoàn toàn theo đúng hành trình khi thiết bị gập lại. Một khả năng khác là hệ thống thanh ray dẫn hướng bị đẩy ngược lên trên, tạo điểm tì đè với lực ép tập trung trực tiếp vào mặt dưới của màn hình ngay tại vị trí nếp gấp. iFixit lưu ý người dùng rằng nếu cảm nhận thấy bản lề đột ngột trở nên cứng hơn hoặc thao tác gập mở xuất hiện lực cản bất thường kèm âm thanh lạ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo màn hình có nguy cơ bị rạn nứt trong các lần gập tiếp theo.

Hiện Apple chưa đưa ra phản hồi đối với các phân tích trên.

Các vị trí bản lề bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra sự cố màn hình trên iPhone Duo. (Ảnh: iFixit)

Bất chấp những lo ngại về độ bền phần cứng, nhu cầu đối với mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple vẫn vượt xa năng lực cung ứng của chuỗi lắp ráp. Các kênh đặt hàng trực tuyến nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng, trong khi nhiều cửa hàng bán lẻ tiếp tục ghi nhận lượng người chờ nhận máy.

Thừa nhận áp lực sản xuất, CEO John Ternus cho biết nguồn cung iPhone Duo hiện tại vẫn rất hạn chế. Mặc dù tiến trình nâng công suất đang tiến triển, ban lãnh đạo Apple chưa thể đưa ra dự báo cụ thể về thời điểm cung và cầu đạt trạng thái cân bằng. Theo báo cáo phân tích từ ngân hàng Bank of America, thời gian chờ bàn giao trung bình đối với khách hàng mua iPhone Duo hiện kéo dài khoảng 79 ngày, khiến nhiều đơn đặt hàng mới phải lùi lịch nhận máy sang tháng 1/2027.