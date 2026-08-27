Ảnh vệ tinh hậu quả trận lũ quét 'tử thần' ở biên giới Nepal - Trung Quốc

(VTC News) -

Lũ quét như ngày tận thế ở biên giới Nepal - Trung Quốc.

Trận lũ quét lớn tràn qua khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng của Trung Quốc ghi nhận thiệt hại lớn về người và tài sản.

Những dòng sông trong hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy nước sông dâng cao và đục ngầu sau thảm họa. Dòng nước lũ cuốn trôi cầu cống, nhà cửa và đường sá.

Hình ảnh trước và sau trận lũ lụt ở Devighat, Nepal - nơi nhà cửa và cầu cống bị cuốn trôi. (Ảnh: Planet Labs)

Nhóm nhà khoa học quốc tế đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân của trận lũ lụt có thể là do tảng băng lớn tách ra từ sông băng. Họ tin vụ lở đất xảy ra đồng thời với hỗn hợp băng, đá, bùn trôi xuống sườn núi, mang theo trầm tích ngấm nước trên đường đi.

Sự thay đổi của con sông vào ngày 20/8 và 26/8 được nhìn thấy rõ ràng. (Ảnh: Planet Labs)

Các video cũng cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ tràn xuống từ những ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút.

Sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét nhìn từ trên cao. (Video: CCTV)

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy bùn bao phủ các công trình sau trận lũ quét tại biên giới Trung Quốc - Nepal.

Những ngôi nhà nằm dọc theo con sông Lhende Khola đều ngập trong bùn đất.

Lũ quét cuốn theo bùn đất và mảnh vỡ ập vào cửa khẩu Gyirong, cuốn trôi gần như tất cả mọi thứ trên đường.