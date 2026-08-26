Video khoảnh khắc dòng lũ kinh hoàng ở biên giới Trung Quốc, cuốn hơn 300 người

(VTC News) -

Người dân bỏ chạy khi sạt lở xảy ra.

Lũ quét như ngày tận thế.

Ít nhất 95 người được cho là thiệt mạng, trong khi đó hàng trăm du khách, trong đó có công dân nước ngoài mất tích.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy dòng nước dữ dội tràn qua khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nhấn chìm nhiều ngôi làng. Trực thăng đã phải dùng dây tời để đưa những người mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.

Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước cho biết hơn 250 người mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai “mọi nỗ lực” cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Thiệt hại do sạt lở tại Nepal và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết trận động đất gây ra vụ sạt lở đất lớn, làm tắc nghẽn sông Bhote Koshi, sau đó khiến một lượng nước khổng lồ từ Trung Quốc đổ xuống Nepal.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực dọn dẹp các tuyến đường tại huyện Gyirong, khu vực Tây Tạng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhằm triển khai hoạt động cứu hộ. Mưa tiếp diễn khiến công tác này gặp nhiều khó khăn, quan chức quân đội địa phương nói với đài truyền hình nhà nước CCTV.

“Hiện tại, nhiều máy xúc và thiết bị đào đang được sử dụng để mở đường”, ông Chen Xi, thuộc Đại đội Phòng thủ Biên giới Gyirong của Bộ Tư lệnh Quân khu Shigatse, Tây Tạng, nói với CCTV tối 26/8.

Ít nhất 95 người thiệt mạng tại Nepal, 3 người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Ông cho biết một số đơn vị vẫn đang túc trực tại trung tâm chỉ huy do nguy cơ sạt lở tiếp diễn. “Các sườn núi xung quanh có thể sạt xuống bất cứ lúc nào vì con đường chạy dọc theo những vách núi dốc, và... cũng có nguy cơ xảy ra thêm một vụ lở bùn nữa”, ông Chen nói.

Các đội cứu hộ đang phải xử lý lớp bùn đất dày do dòng đất đá tràn qua khu vực trước đó. Một nhân chứng được CCTV dẫn lời cho biết có những nơi lớp bùn dày hơn 1,5 m. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận cửa khẩu Gyirong, nơi đoạn video cho thấy bị dòng lở bùn dữ dội nhấn chìm sáng cùng ngày. Ông Chen cho biết đến nay, các nỗ lực liên lạc với những người bên trong cửa khẩu vẫn chưa thành công.

Một đội cứu hộ tiếp cận thị trấn thuộc huyện Gyirong vào lúc 17h và đang tìm cách tiếp cận các khu vực khác. Huyện Gyirong có dân số thường trú dưới 20.000 người, nhưng con số này có thể chưa bao gồm công nhân xây dựng và lao động nhập cư.

Thiệt hại do sạt lở tại Nepal.

Tối 26/8, tính đến 20h địa phương, khoảng 600 lính cứu hỏa, cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm, thiết bị dò tìm người, thuyền cứu hộ bơm hơi và các phương tiện khác đã được triển khai cho công tác tìm kiếm, cứu hộ và xử lý hậu quả, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.

Một chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tổng hợp (ICIMOD) tại Kathmandu cho rằng vụ sạt lở có thể là “một trận tuyết đá từ sông băng ở phía Nepal, làm chặn dòng sông và tạo ra một đợt nước dâng đột ngột về phía hạ lưu”.

Thiệt hại do sạt lở tại Nepal.

Các video cho thấy sức tàn phá lớn của dòng nước lũ cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống. Một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nước và đất đá nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút. Vụ lở bùn dường như cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, bao gồm cả những người đang cố chạy thoát.

Tại nơi khác, hình ảnh cho thấy nước lũ dữ dội tràn qua thị trấn Bidur, cách thủ đô Kathmandu khoảng 50 km về phía Tây Bắc, phá vỡ bờ sông, khiến các tòa nhà nhiều tầng đổ sập và cuốn trôi một cây cầu.

Hội đồng Du lịch Nepal cho biết gần 400 du khách, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài, được cho là đã mất tích. Bộ Ngoại giao Italy cho biết 90 công dân Italy tại khu vực này đang mất tích. Ngoài ra, truyền thông nhà nước Nepal cho biết 60 nhân viên của một dự án thủy điện đang xây dựng ở miền Bắc nước này cũng mất tích.