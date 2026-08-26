Cận cảnh lũ quét 'tử thần' cuốn trôi làng mạc, đập nước ở Nepal - Trung Quốc

(VTC News) -

Cận cảnh lũ quét ‘tử thần’ ở Nepal cuốn trôi làng mạc và đập nước. (Nguồn: Mạng xã hội, RT)

Trận lũ quét lớn tràn qua khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng của Trung Quốc, hôm 26/8, cuốn trôi nhiều ngôi làng, các công trình hạ tầng và một cửa khẩu biên giới với Trung Quốc ở dãy Himalaya.

Tại Nepal, ít nhất 95 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi hàng trăm người, bao gồm du khách và nhân viên an ninh, vẫn mất tích. Thông tin về thiệt hại và thương vong tiếp tục được cập nhật khi dòng nước lũ đổ xuống các khu vực hạ lưu.

Theo tờ The Kathmandu Post, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Timure và Syabrubesi thuộc huyện Rasuwa, nơi nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa, cầu cống và một phần tuyến đường huyết mạch dẫn tới biên giới Trung Quốc.

Trung Quốc cũng ghi nhận thương vong và thiệt hại đáng kể. Cửa khẩu Gyirong bị một vụ sạt lở đất phá hủy vào sáng sớm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo “dốc toàn lực tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích” tại Tây Tạng.

Theo Hội đồng Du lịch Nepal, 384 du khách đang mất tích, trong đó 291 người là công dân nước ngoài. Ấn Độ cho biết hơn 100 công dân nước này nằm trong số những người mất tích.

Cận cảnh trận lũ quét.

Danh sách còn có 3 công dân Mỹ, 17 người Malaysia, 12 người Anh, 4 người Nam Phi, cùng một công dân Australia và một công dân Hà Lan. Ngoài ra, 93 công dân Nepal, thuộc 9 công ty tổ chức trekking, cũng được báo cáo mất tích.

Phần lớn những người mất tích là người hành hương tham gia hành trình Kailash Mansarovar Yatra và có thể chỉ đang bị mắc kẹt, mất liên lạc.

Các video được đăng tải cho thấy sức tàn phá dữ dội của dòng nước, cuốn phăng nhiều công trình trên đường đi, trong đó có các dự án thủy điện, cầu, đường và nhà cửa. Nước lũ di chuyển với tốc độ rất nhanh, khiến người dân có rất ít hoặc gần như không có thời gian để chạy thoát.

Hình ảnh trên mạng xã hội về trận lũ quét và sạt lở.

Nước lũ tràn qua sông Bhote Koshi, con sông bắt nguồn từ Tây Tạng, vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương), gây thiệt hại trên diện rộng tại khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa.

Giới chức Nepal cảnh báo số thương vong có thể rất lớn và yêu cầu người dân sống dọc các bờ sông di chuyển lên khu vực cao hơn. Cảnh báo được phát đi tới các khu dân cư ven sông tại các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc các ngôi làng và các khu vực có dự án hạ tầng bị cuốn trôi”, ông Narendra Pariyar, quan chức hành chính huyện Rasuwa, nói với Reuters qua điện thoại.

“Có thể có thương vong lớn hoặc thiệt hại về tài sản”, ông nói thêm.

Hình ảnh trên mạng xã hội về trận lũ quét và sạt lở.

Theo cảnh sát Nepal, dòng lũ bắt nguồn từ Tây Tạng. Các báo cáo cho rằng một đập tự nhiên hình thành sau khi một trận tuyết đá do băng từ phía Nepal sạt xuống, chặn dòng sông Lhende, có thể bị vỡ do áp lực nước hoặc do một trận động đất xảy ra trong khu vực trước đó.

Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal nói trước quốc hội rằng các thông tin về nguyên nhân vẫn đang được xác minh.

Trận sạt lở băng đá đầu tiên đổ xuống khu vực cửa khẩu và hải quan Gyirong, phá hủy các tòa nhà và phương tiện khi người dân tìm cách chạy thoát, theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tân Hoa Xã đưa tin vụ sạt lở tại Gyirong gây “thương vong lớn và nhiều người mất tích”. Lực lượng Cảnh sát Trung Quốc được triển khai để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trung Quốc cũng đóng tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong trong 7 ngày tới.

Nepal đã huy động quân đội, trong đó có trực thăng, tham gia các hoạt động cứu hộ.

Sông Bhote Koshi đổ vào sông Trishuli của Nepal, sau đó chảy vào Ấn Độ với tên gọi sông Gandak. Khi dòng nước lũ tiếp tục xuôi xuống hạ lưu, sông Trishuli cũng bị ngập.

Giới chức Ấn Độ đang trong tình trạng cảnh giác cao và theo dõi tình hình. Tại bang Bihar, nơi sông Gandak chảy qua, chính quyền đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực thấp có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cho biết đang “phối hợp với các cơ quan liên quan của Chính phủ Nepal để sớm cứu hộ và hỗ trợ công dân Ấn Độ”. Theo các báo cáo, Ấn Độ đang chuẩn bị gửi hàng cứu trợ tới Nepal, trong khi Không quân Ấn Độ và các đội ứng phó thảm họa được đặt trong tình trạng sẵn sàng.