Lũ quét khủng khiếp như tận thế ở biên giới Nepal-Trung Quốc, gần 100 người chết

Cận cảnh lũ quét ‘tử thần’ ở Nepal cuốn trôi làng mạc và đập nước. (Nguồn: Mạng xã hội, RT)
Trận lũ quét lớn tràn qua khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng của Trung Quốc, hôm 26/8, cuốn trôi nhiều ngôi làng, các công trình hạ tầng và một cửa khẩu biên giới với Trung Quốc ở dãy Himalaya.
Tại Nepal, ít nhất 95 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi hàng trăm người, bao gồm du khách và nhân viên an ninh, vẫn mất tích. Thông tin về thiệt hại và thương vong tiếp tục được cập nhật khi dòng nước lũ đổ xuống các khu vực hạ lưu.
Trung Quốc cũng ghi nhận thương vong và thiệt hại đáng kể. Cửa khẩu Gyirong bị một vụ sạt lở đất phá hủy vào sáng sớm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo “dốc toàn lực tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích” tại Tây Tạng.
Theo Hội đồng Du lịch Nepal, 384 du khách đang mất tích, trong đó 291 người là công dân nước ngoài. Ấn Độ cho biết hơn 100 công dân nước này nằm trong số những người mất tích.
Danh sách còn có 3 công dân Mỹ, 17 người Malaysia, 12 người Anh, 4 người Nam Phi, cùng một công dân Australia và một công dân Hà Lan. Ngoài ra, 93 công dân Nepal, thuộc 9 công ty tổ chức trekking, cũng được báo cáo mất tích.
Phần lớn những người mất tích là người hành hương tham gia hành trình Kailash Mansarovar Yatra và có thể chỉ đang bị mắc kẹt, mất liên lạc.
Các video được đăng tải cho thấy sức tàn phá dữ dội của dòng nước, cuốn phăng nhiều công trình trên đường đi, trong đó có các dự án thủy điện, cầu, đường và nhà cửa. Nước lũ di chuyển với tốc độ rất nhanh, khiến người dân có rất ít hoặc gần như không có thời gian để chạy thoát.
Nước lũ tràn qua sông Bhote Koshi, con sông bắt nguồn từ Tây Tạng, vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương), gây thiệt hại trên diện rộng tại khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa.
Giới chức Nepal cảnh báo số thương vong có thể rất lớn và yêu cầu người dân sống dọc các bờ sông di chuyển lên khu vực cao hơn. Cảnh báo được phát đi tới các khu dân cư ven sông tại các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.
“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc các ngôi làng và các khu vực có dự án hạ tầng bị cuốn trôi”, ông Narendra Pariyar, quan chức hành chính huyện Rasuwa, nói với Reuters qua điện thoại.
“Có thể có thương vong lớn hoặc thiệt hại về tài sản”, ông nói thêm.
Theo cảnh sát Nepal, dòng lũ bắt nguồn từ Tây Tạng. Các báo cáo cho rằng một đập tự nhiên hình thành sau khi một trận tuyết đá do băng từ phía Nepal sạt xuống, chặn dòng sông Lhende, có thể bị vỡ do áp lực nước hoặc do một trận động đất xảy ra trong khu vực trước đó.
Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal nói trước quốc hội rằng các thông tin về nguyên nhân vẫn đang được xác minh.
Trận sạt lở băng đá đầu tiên đổ xuống khu vực cửa khẩu và hải quan Gyirong, phá hủy các tòa nhà và phương tiện khi người dân tìm cách chạy thoát, theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội.
Tân Hoa Xã đưa tin vụ sạt lở tại Gyirong gây “thương vong lớn và nhiều người mất tích”. Lực lượng Cảnh sát Trung Quốc được triển khai để tiến hành cứu hộ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trung Quốc cũng đóng tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong trong 7 ngày tới.
Tính đến 20h ngày 26/8, các nhà chức trách điều động khoảng 600 lính cứu hỏa cùng với chó nghiệp vụ, máy dò sự sống, thuyền bơm hơi và thiết bị cứu hộ khác để thực hiện công tác cứu hộ và xử lý thi thể.
Tại Nepal, các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lũ quét. Nước lũ dâng cao trên sông Bhote Koshi cuốn trôi nhiều nhà cửa và công trình hạ tầng.
Hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực biên giới cho thấy nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi một dòng thác bùn, đá và nước bất ngờ tràn xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều công trình bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi.
Trong khi đó tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực dọn dẹp đường sá tại huyện Gyirong, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Tạng để tiến hành hoạt động cứu hộ, nhưng công tác này gặp nhiều khó khăn do mưa vẫn tiếp diễn.
“Hiện tại, các loại máy xúc và máy đào đang được sử dụng để dọn đường. Các sườn núi xung quanh chúng ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì con đường chạy dọc theo vách đá dốc đứng và cũng có thể có nguy cơ xảy ra vụ sạt lở đất khác”, ông Chen Xi, thuộc Đại đội Phòng thủ Biên giới Gyirong của Bộ Tư lệnh Quân khu Shigatse, Tây Tạng, nói với CCTV tối 26/8.
Đội cứu hộ cũng đang phải xử lý một lớp bùn dày đặc do dòng chảy mảnh vụn quét qua khu vực trước đó. Nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả lớp bùn dày hơn 1,5 m xuất hiện ở một số nơi.
Video lũ quét như ngày tận thế ở biên giới Nepal - Trung Quốc
Ngày 26/8, trận lũ quét lớn xảy ra tại huyện miền núi Rasuwa ở phía Bắc Nepal, giáp Tây Tạng, Trung Quốc đã cuốn trôi nhiều làng mạc, gây hư hại đường sá, cầu cống và nhiều dự án thủy điện. Chính quyền Nepal cảnh báo trận lũ có thể gây thương vong và thiệt hại lớn về tài sản.
Theo CNN, có ít nhất 95 người được xác nhận thiệt mạng và con số thương vong có thể còn tăng lên. Trong khi hàng trăm du khách, bao gồm cả người nước ngoài đang mất tích.
Lũ quét khủng khiếp như tận thế ở biên giới Nepal-Trung Quốc, gần 100 người chết
Kông Anh
(VTC News) -
Hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã thiệt mạng sau trận lũ quét lớn xảy ra tại biên giới Nepal - Trung Quốc.
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