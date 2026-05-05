Anh triển khai mũi tiêm điều trị ung thư 'chỉ trong một phút'

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) bắt đầu triển khai dạng tiêm dưới da của pembrolizumab (Keytruda, Merck), giúp giảm thời gian bệnh nhân nhận liệu pháp miễn dịch tới 90%.

Quy trình trước đây kéo dài tới 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 60 giây, là bước tiến lớn trong nghiên cứu bệnh và điều trị.

Mũi tiêm - được thực hiện mỗi 3 tuần với liều 1 phút, hoặc mỗi 6 tuần với liều 2 phút, tùy theo loại ung thư - có thể áp dụng cho 14 loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, vú, đầu cổ và cổ tử cung.

Theo thông cáo báo chí của NHS England, mỗi năm khoảng 14.000 bệnh nhân tại Anh bắt đầu điều trị bằng pembrolizumab, phần lớn trong số họ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ phương pháp điều trị mới. Mặc dù bệnh nhân vẫn cần đến bệnh viện, nhưng thời gian lưu lại sẽ ngắn hơn.

Pembrolizumab tiêm dưới da là gì?

Pembrolizumab là chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Thuốc nhắm vào và chặn PD-1 trên bề mặt tế bào T, kích thích chúng tìm và tiêu diệt tế bào ung thư.

Thử nghiệm giai đoạn 3 (3475A-D77) so sánh pembrolizumab tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch, kết hợp với hóa trị, trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn. Kết quả, dạng tiêm dưới da có đặc điểm dược động học tương đương, hiệu quả lâm sàng tương tự và độ an toàn ổn định như dạng tiêm tĩnh mạch.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này cung cấp “bằng chứng thuyết phục” rằng pembrolizumab tiêm dưới da là lựa chọn thay thế hiệu quả cho truyền tĩnh mạch tiêu chuẩn, đồng thời đánh dấu “bước tiến quan trọng” hướng tới chăm sóc ung thư lấy bệnh nhân làm trung tâm, mang lại phương thức điều trị linh hoạt hơn mà không ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Họ cũng bổ sung rằng pembrolizumab có thể được sử dụng trong “tất cả các chỉ định” mà dạng tiêm tĩnh mạch đang áp dụng.

Giải phóng thời gian cho nhân viên y tế

Sự thay đổi này cũng giúp giảm tải công việc cho bác sĩ và dược sĩ. Hiện các khoa dược bệnh viện phải chuẩn bị túi truyền tĩnh mạch trong điều kiện vô trùng chuyên biệt - quy trình tốn nhiều thời gian mà dạng tiêm dưới da sẵn sàng sử dụng có thể loại bỏ.

Theo Giáo sư Peter Johnson, Giám đốc lâm sàng quốc gia về ung thư của NHS, thay đổi này cũng sẽ góp phần “giảm thời gian chờ đợi”.

James Richardson, cố vấn chuyên môn quốc gia về thuốc điều trị ung thư của NHS England, nhận định đây là một “lợi ích rất lớn cho NHS”.

Michelle Mitchell, Giám đốc điều hành của Cancer Research UK, cho biết: “Trong bối cảnh năng lực của NHS đang bị hạn chế nghiêm trọng, những đổi mới như thế này là vô cùng quan trọng".