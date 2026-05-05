Thanh niên tử vong trong ô tô ở Khánh Hòa: Tìm thấy chai thuốc trừ sâu trong xe

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Khánh Hòa cho biết, vẫn đang tiếp tục phối hợp các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên chết trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 chai nhựa thuốc trừ sâu và một nắp nhựa màu xanh.

Chiếc xe hơi của nạn nhân.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h45 ngày 4/5, người dân qua lại trên quốc lộ 27C (đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện xe ô tô dừng bên lề đường.

Khi họ đến gần quan sát thì phát hiện một nam thanh niên trong tư thế ngồi ngửa bất động tại vị trí ghế lái nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, xác định người thanh niên đã chết trong xe. Danh tính của người này được xác định là N.T.H. (28 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sau sự việc, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân tử vong do đột quỵ, tuy nhiên đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.