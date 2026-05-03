Nhầm mảng da sạm ở cổ là vết bẩn, cô gái 20 tuổi suýt mất mạng

Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên mới đây tiếp nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi nhập viện trong tình trạng khát nhiều, tiểu nhiều và đau bụng vùng thượng vị.

Trước đó, người này thấy vùng cổ và nách xuất hiện các mảng da sậm màu bất thường, da dày lên, bề mặt sần nhẹ nhưng mịn như nhung. Tuy nhiên, nghĩ đây chỉ là tình trạng da bẩn hoặc tăng sắc tố thông thường nên cô gái 20 tuổi không đi khám.

Các biểu hiện bất thường ngày càng rõ rệt. Khi đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có đường huyết tăng rất cao và kéo dài trong thời gian dài.

Bác sĩ còn phát hiện ceton trong nước tiểu - dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt insulin nghiêm trọng. Người bệnh đồng thời rơi vào tình trạng toan chuyển hóa, dấu hiệu suy thận cấp, kèm thừa cân và tiền béo phì.

Các chỉ số cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan ceton do tiểu đường, một biến chứng cấp tính nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực bằng bù dịch, điện giải, kiểm soát đường huyết bằng insulin và theo dõi toàn diện. Sau khoảng 2 tuần, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, bệnh nhân ổn định và được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú.

Cô gái 20 tuổi lo lắng với biến chứng tiểu đường (Ảnh: BVCC)

Hay trường hợp bệnh nhân 23 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) cũng nhập viện trong tình trạng mệt lả, buồn nôn, sụt cân nhanh.

Bệnh nhân có tiền sử béo phì nhưng chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ. Khi nhập viện, người này được chẩn đoán nhiễm toan ceton do đái tháo đường type 2 mới phát hiện. Sau điều trị tích cực bằng insulin, bù dịch và điện giải, bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi, điều trị lâu dài.

Phát hiện muộn, nguy cơ biến chứng tăng cao

PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội cho biết, tiểu đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất thế giới, đang gia tăng nhanh chóng và có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tiểu đường hiện vào khoảng 6-7%, tương đương gần 7 triệu người đang sống chung với căn bệnh này.

Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ vẫn cho rằng tiểu đường là bệnh của người lớn tuổi, chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên hoặc người già. Chính tâm lý chủ quan này khiến không ít trường hợp phát hiện bệnh muộn, chỉ đi khám khi đã xuất hiện biến chứng.

TS Quân cho biết, đường huyết tăng cao kéo dài có thể gây những biến chứng nghiêm trọng.

Biến chứng phổ biến và nguy hiểm nhất là biến chứng tim mạch. Khi lượng đường trong máu cao trong thời gian dài, thành mạch máu bị tổn thương, giảm độ đàn hồi, thúc đẩy xơ vữa động mạch và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Hậu quả là người bệnh tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Ngoài tim mạch, thận cũng là cơ quan dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Đường huyết cao kéo dài gây tổn thương hệ mao mạch tại cầu thận, làm suy giảm chức năng lọc máu. Khi thận không thể đào thải chất cặn bã hiệu quả, các độc chất tích tụ trong cơ thể, lâu dài dẫn tới suy thận mạn. Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, phù tay chân, phù mặt, tăng cân do giữ nước, buồn nôn, nôn ói.

Biến chứng tiểu đường rất nghiêm trọng (Ảnh: BV Thu Cúc)

Một biến chứng khác thường gặp là tổn thương thần kinh. Lượng đường máu cao lâu ngày có thể phá hủy các dây thần kinh ngoại biên, đặc biệt ở tay và chân. Người bệnh thường có cảm giác tê bì, châm chích, nóng rát, đau nhức hoặc mất cảm giác.

Tiểu đường cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương mắt. Bệnh võng mạc do đái tháo đường xảy ra khi hệ thống vi mạch trong võng mạc bị phá hủy, gây xuất huyết, phù nề và suy giảm thị lực. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể mất thị lực vĩnh viễn.

Ngoài ra, người mắc tiểu đường còn có nguy cơ cao bị đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Làn da cũng bị ảnh hưởng rõ rệt với nguy cơ nhiễm trùng da, viêm da, ngứa ngáy, xuất hiện vết thương lâu lành hoặc loét da do tuần hoàn máu kém và suy giảm miễn dịch.

Theo PGS Quân, tiểu đường hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm nếu người trẻ thay đổi lối sống.

Chuyên gia khuyến cáo cần duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm nhiều tinh bột tinh chế, thức ăn nhanh; đồng thời tập thể dục đều đặn để cải thiện chuyển hóa và giảm nguy cơ béo phì.

Người có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì hoặc xuất hiện dấu gai đen ở cổ, nách nên kiểm tra đường huyết định kỳ và khám chuyên khoa nội tiết.

"Tiểu đường không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Người trẻ hoàn toàn có thể mắc bệnh và đối diện biến chứng nặng nếu chủ quan với những tín hiệu cảnh báo sớm”, PGS Quân nhấn mạnh.