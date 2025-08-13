(VTC News) -

Tác dụng của phở gà với sức khoẻ

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang The Conversation cho biết, thịt gà cung cấp cho cơ thể nguồn protein đầy đủ để chống nhiễm trùng. Rau cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Mì, phở cung cấp nguồn carbohydrate dễ tiêu hóa mà cơ thể sử dụng để tạo năng lượng và phục hồi.

Ngay cả hơi ấm của nước dùng gà cũng có thể giúp ích. Húp nước dùng và hít hơi nóng làm tăng nhiệt độ đường mũi và đường hô hấp, làm lỏng chất nhầy ở người bệnh đường hô hấp. So với nước nóng, các nghiên cứu cho thấy nước dùng gà có tác dụng làm loãng chất nhầy hiệu quả hơn.

Các loại thảo mộc và gia vị được thêm vào phở gà, như hạt tiêu, hành, gừng… cũng có tác dụng làm loãng chất nhầy. Nước dùng chứa chất điện giải giúp bù nước.

Nói tóm lại, khoa học mới nhất cho thấy món mì/phở gà thực sự có tác động tích cực tới sức khoẻ người ăn.

Ăn phở gà hàng ngày có tốt không là băn khoăn của nhiều người

Ăn phở gà hàng ngày có tốt không?

Phở gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Vậy ăn phở gà hàng ngày có tốt không? Để có câu trả lời chuẩn xác cho việc này, bạn hãy tham khảo lợi ích cũng như những tiềm ẩn khi ăn phở gà hàng ngày dưới đây:

Lợi ích của phở gà khi ăn hàng ngày

Phở gà là món ăn truyền thống của Việt Nam, thường bao gồm nước dùng thơm ngon, bánh phở, thịt gà và các loại rau thơm, gia vị. Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Nutritionix cho biết, sự kết hợp giữa thịt gà và các loại rau thơm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

- Giàu protein: Một bát phở gà có thể cung cấp lượng protein đáng kể, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp.

- Ít calo: Nếu ăn với khẩu phần hợp lý, phở gà có thể là lựa chọn ít calo, phù hợp với những người đang cần theo dõi lượng calo tiêu thụ hằng ngày.

- Hỗ trợ miễn dịch: Nước dùng ninh từ xương chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, các loại gia vị như rau mùi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Những rủi ro khi ăn phở gà hằng ngày

Mặc dù phở gà có nhiều lợi ích, nhưng nếu ăn mỗi ngày mà không kiểm soát các yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể gặp một số vấn đề sức khỏe:

- Hàm lượng natri cao: Nhiều loại nước dùng phở ngoài hàng chứa lượng muối cao, gây tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nếu tiêu thụ quá mức. Một bát phở có thể chứa hơn 1.000mg natri, gần bằng một nửa lượng khuyến nghị hằng ngày.

- Thiếu chất xơ: Bánh phở làm từ gạo trắng có ít chất xơ, trong khi chất xơ rất quan trọng cho hệ tiêu hóa. Chế độ ăn ít chất xơ trong thời gian dài có thể dẫn đến táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Cách ăn phở gà lành mạnh hơn

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Nutritionix cho biết, nếu bạn muốn ăn phở gà mỗi ngày mà vẫn duy trì một chế độ ăn lành mạnh, hãy cân nhắc những điều sau:

- Giảm lượng muối: Tự nấu nước dùng tại nhà với ít muối hoặc chọn các quán phở có tùy chọn nước dùng ít muối. Ngoài ra, hạn chế sử dụng nước mắm hoặc các gia vị mặn đi kèm.

- Tăng cường chất xơ: Thay vì bánh phở trắng truyền thống, bạn có thể chọn bánh phở gạo lứt để tăng lượng chất xơ. Thêm nhiều rau xanh ăn kèm cũng giúp bổ sung vitamin và chất xơ.

- Chọn thịt gà nạc: Ưu tiên sử dụng thịt gà không da để giảm lượng chất béo bão hòa.

- Kiểm soát khẩu phần ăn: Dù phở gà khá lành mạnh, nhưng nếu ăn quá nhiều, bạn vẫn có thể tiêu thụ quá mức calo hoặc natri. Hãy chú ý đến cảm giác no của cơ thể để duy trì một chế độ ăn cân bằng.

Ăn phở gà hằng ngày có thể không gây hại nếu bạn điều chỉnh cách chế biến và khẩu phần hợp lý. Bằng cách kiểm soát lượng muối, bổ sung chất xơ và lựa chọn nguồn protein phù hợp, bạn có thể tận hưởng món ăn yêu thích này mà vẫn đảm bảo sức khỏe.