Uống nước chanh gừng trước khi đi ngủ có tác dụng gì?

Nước chanh gừng là loại đồ uống thảo dược dễ chịu, được pha chế từ chanh tươi và gừng, với một chút mật ong hoặc các chất tạo ngọt khác tùy theo sở thích. Loại nước này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích khác, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Theo trang Healthline, dưới đây là những lợi ích của việc uống trà chanh gừng trước khi đi ngủ.

Sự kết hợp của chanh, gừng và nước trong trà chanh gừng đem lại nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe. (Ảnh: Shutterstock)

Giảm khó tiêu

Nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu hoặc n tối quá no khiến bạn khó ngủ, một tách trà chanh gừng có thể là lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn thư giãn trước khi đi ngủ.

Gừng là nguyên liệu được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm cảm giác đầy bụng khi dạ dày không tiêu hóa kịp. Chanh chứa limonene, hợp chất tự nhiên giúp kích thích quá trình tiêu hóa, hỗ trợ vận chuyển thức ăn qua hệ tiêu hóa và làm giảm cảm giác no khó chịu.

Mặc dù lượng limonene có trong mỗi tách trà chanh gừng có thể khác nhau, nhưng sự kết hợp giữa chanh, gừng và nước sẽ giúp làm dịu các triệu chứng khó tiêu hiệu quả.

Cải thiện chứng ợ nóng và làm giảm buồn nôn

Gừng là phương pháp tự nhiên được biết đến với khả năng giúp giảm các triệu chứng buồn nôn, bao gồm ốm nghén khi mang thai, say tàu xe và các tình huống buồn nôn khác.

Một cốc nước chanh gừng ấm nhanh chóng làm giảm các triệu chứng buồn nôn (Ảnh: Shutterstock)

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ từ 1 đến 1,5 gam gừng mỗi ngày có thể giúp giảm buồn nôn hiệu quả

Ngoài ra, gừng còn có thể giúp giảm chóng mặt và buồn nôn liên quan đến chứng chóng mặt. Các hợp chất trong gừng có tác dụng lên não và hệ thần kinh, góp phần làm dịu cảm giác khó chịu.

Có thể giảm nghẹt mũi

Hơi nước từ trà chanh gừng nóng có thể giúp mở thông các khoang mũi, làm giảm tình trạng nghẹt mũi và dịu cơn đau họng do đờm. Uống thức uống ấm cũng giúp làm mềm đờm, hỗ trợ thông thoáng đường hô hấp.

Trà gừng kết hợp chanh và mật ong là thức uống dân gian được nhiều người sử dụng khi bị cảm lạnh hoặc cảm cúm, và được truyền lại trong nhiều nền văn hóa khác nhau ở cả phương Đông lẫn phương Tây.

Trà chanh gừng không chữa khỏi các vấn đề này, nhưng có thể giúp giảm nghẹt mũi và làm dịu cảm giác khó chịu, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Bổ sung nước hỗ trợ giảm táo bón

Táo bón có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó mất nước và chế độ ăn thiếu chất xơ là hai yếu tố phổ biến. Khi táo bón do thiếu nước, việc uống một tách trà chanh gừng ấm vào buổi tối có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

Nếu bạn gặp phải tình trạng táo bón kéo dài, hãy đảm bảo bổ sung đủ nước trong ngày và thử uống một tách nước chanh gừng ấm khoảng 1-2 giờ trước khi đi ngủ để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Trà chanh gừng hỗ trợ giảm viêm

Gingerol, hợp chất trong gừng, đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Ngoài ra, gừng còn có khả năng sinh nhiệt, giúp làm ấm cơ thể trong những ngày lạnh, đồng thời kích thích quá trình đổ mồ hôi tự nhiên.

Loại mồ hôi này không chỉ giúp giải độc cho cơ thể mà còn hỗ trợ làm giảm các triệu chứng cảm lạnh. Đặc biệt, nó còn giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng như vi khuẩn và nấm.