Bệnh đau dạ dày: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

(VTC News) -

Đau dạ dày là bệnh lý thường gặp trong cuộc sống ngày nay. Vậy đau dạ dày là gì? Cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị.

Bệnh đau dạ dày là gì?

Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec, đau dạ dày hay còn được gọi với cái tên đau bao tử, là tình trạng niêm mạc dạ dày bị tổn thương có thể do viêm hoặc loét.

Những thương tổn trên niêm mạc dạ dày khiến chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, từ đó gây ra các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, chướng bụng.

Lớp niêm mạc của dạ dày bị tổn thương gây ra những cơn đau khó chịu.

Nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày

Nhiều nguyên nhân làm xuất hiện tình trạng đau dạ dày. Một số nguyên nhân thường được nhắc đến bao gồm:

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (gọi tắt là vi khuẩn HP): Đây là nguyên nhân thường gặp gây viêm loét dạ dày – tá tràng

- Sử dụng thuốc NSAIDs (thuốc chống viêm không steroid): Một số loại thuốc NSAIDS thường dùng có tác động phụ làm tăng acid của dạ dày, nếu dùng lâu dài hoặc khi dùng không có biện pháp bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ dễ gây viêm loét.

- Chế độ ăn uống không lành mạnh: Ăn không đúng giờ, ăn nhiều đồ cay, nóng, chiên dầu mỡ; uống rượu, bia, hút thuốc...gây kích thích làm tăng tiết acid dạ dày và trực tiếp tổn thương niêm mạc.

- Căng thẳng thường xuyên, stress: Tình trạng căng thẳng lâu dài có thể làm tăng tiết acid, ảnh hưởng co bóp dạ dày, làm suy yếu khả năng bảo vệ của niêm mạc.

- Một số yếu tố khác như: Cơ địa, di truyền, tình trạng tự miễn cũng là nguyên nhân có thể gây đau dạ dày.

Triệu chứng của bệnh đau dạ dày

- Đau thượng vị: Người bệnh sẽ cảm thấy đau tức vùng bụng trên rốn dưới xương ức, đau âm ỉ hoặc quặn từng cơn kèm thoe cảm giác nóng rát.

- Chán ăn, ăn ít, đầy bụng, khó tiêu, nặng bụng sau khi ăn kèm theo các triệu chứng như đầy hơi, ợ chua, ợ nóng

- Buồn nôn, nôn mửa: Triệu chứng này thường gặp khi viêm cấp hoặc loét

- Chảy máu tiêu hóa: Đây là triệu chứng khi bị viêm hoặc loét quá nặng. Người bệnh có thể bị nôn ra máu hoặc máu đen, hoặc đi ngoài phân đen có lẫn máu.

Cách điều trị đau dạ dày an toàn, hiệu quả

Việc điều trị bệnh đau dạ dày cần được khám và tư vấn đầy đủ của bác sĩ có chuyên môn, không nên tự ý dùng thuốc tránh để tránh làm bệnh diễn biến nặng nề hơn. Khi có các triệu chứng bất thường như đã kể ở trên thì mọi người cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và cho thuốc phù hợp. Hiện nay, nội soi dạ dày vẫn là phương tiện để chẩn đoán mức độ tổn thương, nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày chính xác nhất.

Điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là cách "giải cứu" những cơn đau dạ dày dai dẳng.

Để điều trị hiệu quả bệnh đau dạ dày ngoài việc điều trị y tế cần phải thay đổi lối sống hằng ngày như:

- Ăn đúng giờ, chia nhỏ các bữa ăn, tránh để đói hoặc ăn quá no, không đồ ăn quá cay, nóng, thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ lên men, chất bảo quản.

- Tránh rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.

- Tránh căng thẳng thường xuyên, giảm stress, tập các bài tập thư giãn tinh thần như hít thở sâu, thiền, yoga.

- Ngủ đủ giấc, giữ cân nặng hợp lý.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng một số biện pháp hỗ trợ tại nhà: chườm ấm vùng bụng thượng vị, xoa bóp vùng bụng nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ, sau ăn khoảng 1 giờ để giảm đau, giảm co bóp dạ dày, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Uống nước ấm, tránh để dịch vị quá cô đặc hoặc thiếu nước gây kích ứng niêm mạc cũng là một biện pháp thích hợp để làm giảm đau dạ dày.

Đau dạ dày là bệnh phổ biến nhưng có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách và thay đổi lối sống lành mạnh. Việc hiểu rõ dấu hiệu, nguyên nhân giúp người bệnh chủ động hơn trong việc phòng ngừa và chăm sóc bản thân.