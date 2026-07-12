Án mạng trên tàu cách bờ hơn 200 hải lý, người đàn ông bị bắt ngay khi về bờ

Ngày 12/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) cho biết đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Long Hải và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm Trần Vũ Hải (36 tuổi, quê Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan chức năng lấy lời khai nghi phạm Trần Vũ Hải. (Ảnh: Văn Danh)

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 10/7, khi tàu cá SG 66208-TS đang neo đậu cách bờ biển Long Hải khoảng 226 hải lý về phía Đông Nam, Hải xảy ra mâu thuẫn với bạn thuyền là ông Nguyễn Văn Bé B. (47 tuổi, trú xã Long Hải, TP.HCM).

Trong lúc xô xát, Hải đã dùng dao đâm ông B. tử vong ngay trên tàu cá. Sau vụ việc, chủ tàu đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 8h45 ngày 12/7, khi tàu cá SG 66208-TS cập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh, lực lượng biên phòng phối hợp với công an đã khống chế, bắt giữ Hải.

Các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, đưa nghi phạm cùng những người liên quan về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.