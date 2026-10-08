A&K Tower: Mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người mua ở thực

(VTC News) -

“Mua nhà 0 đồng”: Giải pháp tài chính cho nhu cầu ở thực

Với người trẻ và gia đình trẻ, sở hữu nhà thường là bài toán cân đối giữa vốn ban đầu, thu nhập và kế hoạch dài hạn.

Chính sách “Mua nhà 3 không” tại A&K Tower mở thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu ở thực và nguồn thu nhập ổn định: không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc đến 36 tháng và không trả lãi đến 24 tháng; khoản vay lên đến 75% giá trị căn hộ, thời hạn tối đa 35 năm.

Thay vì hiểu “0 đồng” là không có nghĩa vụ tài chính, chính sách tập trung giảm áp lực dòng tiền giai đoạn đầu, giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà.

“Mua nhà 3 Không” - thêm lựa chọn sở hữu nhà cho khách hàng ở thực, thu nhập ổn định.

Thời hạn vay tối đa 35 năm không đồng nghĩa khách hàng phải vay trong 35 năm. Tùy thu nhập, nhu cầu và khả năng tài chính, mỗi khách hàng có thể lựa chọn khoản vay, thời hạn và phương án thanh toán phù hợp. Chi phí sau thời gian ưu đãi cũng khác nhau theo giá trị căn hộ, tỷ lệ và thời hạn vay.

Với cách tiếp cận này, “Mua nhà 0 đồng” tại A&K Tower được đặt trong bài toán rộng hơn về khả năng sở hữu, thay vì đơn thuần là thông điệp về khoản tiền phải trả hiện tại.

Đây cũng là cách OBC Holdings thể hiện giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: sự tử tế. Tử tế không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, mà còn ở việc tìm kiếm giải pháp để sản phẩm dễ tiếp cận hơn với khách hàng thực sự cần một nơi an cư.

Bên cạnh phương án “3 không”, A&K Tower còn có lựa chọn dành cho khách hàng có vốn tự có hoặc nhu cầu đầu tư, tích sản như giãn thanh toán 1%/tháng, hỗ trợ tiền thuê nhà và ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%.

Nhiều phương án tài chính được xây dựng từ những nhu cầu khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: để khách hàng có thêm quyền chủ động trong cách sở hữu tài sản.

Sự tử tế ấy song hành với định hướng kiên định của OBC Holdings: tập trung vào giá trị thực, hướng đến người mua ở thực và phát triển những sản phẩm có khả năng đồng hành cùng khách hàng trong dài hạn.

Từ giải pháp sở hữu đến không gian sống vừa vặn cho nhiều thế hệ

Nếu chính sách tài chính giúp mở rộng cơ hội sở hữu, thì chất lượng không gian sống là yếu tố quyết định giá trị của căn nhà trong suốt quá trình sử dụng.

Tại A&K Tower, triết lý Dual-Core Living được thể hiện qua việc kết hợp hai giá trị cốt lõi của một tài sản: vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa hướng đến giá trị tích lũy lâu dài.

Trên quy mô hơn 10.000m², dự án phát triển hai tòa tháp Akira và Koki với hệ thống 39 tiện ích, được quy hoạch theo những nhu cầu rất gần với đời sống hàng ngày.

A&K Center Mall - đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

A&K Center Mall và khu thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, sinh hoạt; A&K Tropical Garden, đường dạo bộ và khoảng xanh cho những phút thư giãn; hồ bơi khoáng nóng gần 900m², phòng thể thao và giải trí đa năng, Gym-Yoga phục vụ vận động; Kid Club và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Phòng thể thao & giải trí đa năng - không gian vận động đa dạng.

Ở một nhịp sống khác, Vườn ẩm trà, chơi cờ mang đến không gian để trò chuyện, thưởng trà; Công viên thú cưng cũng được quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của các gia đình hiện đại.

Sự đa dạng ấy hướng đến một mục tiêu thực tế: mỗi thành viên đều có không gian phù hợp. Người trẻ có nơi vận động, kết nối; trẻ nhỏ vui chơi, khám phá; người lớn thư giãn; gia đình có thêm nơi dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau.

Bên cạnh hệ tiện ích, 100% căn hộ A&K Tower đều có balcony, đón sáng và gió tự nhiên, góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, gần gũi với nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Tại A&K Tower, điều OBC Holdings mong muốn mang đến không chỉ là diện tích, giá bán hay khoản thanh toán mỗi tháng, mà còn là những gì tài sản ấy mang lại cho cuộc sống sau khi cánh cửa căn hộ khép lại, cùng hạ tầng ngày càng phát triển.

Với OBC Holdings, sự tử tế không chỉ nằm ở chính sách tài chính, mà còn trong cách lựa chọn vị trí, phát triển sản phẩm và tổ chức không gian phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân.

Từ “Mua nhà 3 không” đến triết lý Dual-Core Living và hệ thống tiện ích đa dạng, A&K Tower cụ thể hóa ba giá trị Tử tế - Kiên định - Bền vững: tử tế với nhu cầu ở thực, kiên định với giá trị thực và hướng đến không gian sống bền vững cùng cư dân. Tìm hiểu chi tiết A&K Tower tại đây: https://obc.ankhangtower.vn