Khống chế kẻ 'ngáo đá' cầm hung khí cố thủ trong nhà, liên tục doạ tự tử

Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng chủ động triển khai lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả nhiều tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Cụ thể, lúc 09h32 ngày 13/12, nhận tin báo một người có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, sử dụng hung khí nguy hiểm cố thủ trong nhà tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an phường Hội An Tây tổ chức xử lý.

Lê Văn Ng. được lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Đà Nẵng phối hợp khống chế, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Tại hiện trường, Lê Văn Ng. (SN 1994) kích động, sử dụng dao, búa và mảnh vỡ thủy tinh đe dọa tự sát, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, với tinh thần kiên trì, mềm dẻo nhưng kiên quyết, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Công an phường Hội An Tây tổ chức vận động, thuyết phục.

Đến khoảng 11h15 cùng ngày, Lê Văn Ng. tự nguyện giao nộp toàn bộ hung khí. Tổ công tác sau đó phối hợp khống chế, dẫn giải Lê Văn Ng. về trụ sở Công an phường Hội An Tây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, trong quá trình thực hiện tuần lưu, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại giao lộ Trần Phú - Nguyễn Văn Linh (phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng) vào đêm 13/12 rạng sáng 14/12, Tổ tuần tra 6743 lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 43K1.44585 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, xác định trên phương tiện có 2 người (cùng trú tại phường Hòa Khánh) không xuất trình được giấy tờ. Qua khai thác nhanh, 2 người kể trên khai, đang tàng trữ 1 dao tự chế dài khoảng 80cm. Tổ công tác phối hợp Công an phường Hòa Khánh thu giữ hung khí, bàn giao người, tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.