7 món ăn giúp cải thiện giấc ngủ cho người mất ngủ kéo dài

Mất ngủ, ngủ không đủ giấc hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Bên cạnh điều chỉnh lối sống, chế độ ăn phù hợp cũng quan trọng.

Mất ngủ do đâu?

Khó ngủ có thể do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực; ăn quá nhiều vào buổi tối; lo âu, trầm cảm; tác dụng phụ của một số loại thuốc; sử dụng caffeine, nicotine, rượu hoặc các bệnh lý nền như đau mạn tính, tiểu đường, bệnh tim và hô hấp. Xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn cách cải thiện phù hợp, trong đó chế độ ăn khoa học có thể hỗ trợ bên cạnh lối sống lành mạnh.

7 món ăn hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Các món ăn, thức uống dưới đây có thể góp phần thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chim bồ câu hầm viễn chí và hạt sen

Món chim bồ câu hầm cùng viễn chí và hạt sen được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ thư giãn, an thần. Hạt sen và viễn chí thường được sử dụng trong các món ăn, bài thuốc truyền thống, trong khi thịt chim bồ câu cung cấp nguồn dinh dưỡng, góp phần bồi bổ cơ thể.

Gà hầm thuốc bắc

Món gà hầm thuốc bắc.

Gà hầm thuốc bắc là món ăn giàu dinh dưỡng, thường kết hợp với các nguyên liệu như táo đỏ, kỷ tử, đương quy. Những thành phần này được sử dụng trong y học cổ truyền với mục đích bồi bổ cơ thể, hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Canh sườn nấu lá vông nem

Lá vông nem là một dược liệu được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng an thần, hỗ trợ cải thiện tình trạng khó ngủ. Khi kết hợp với sườn heo, món canh vừa bổ sung dinh dưỡng vừa tạo sự đa dạng cho thực đơn.

Cháo yến mạch kết hợp hạt chia

Yến mạch và hạt chia cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có tryptophan - axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin và melatonin, những chất liên quan đến việc điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Vì vậy, cháo yến mạch kết hợp hạt chia có thể là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ.

Cháo yến mạch kết hợp hạt chia giúp cải thiện giấc ngủ.

Chè hạt sen

Hạt sen từ lâu được sử dụng trong các món ăn và bài thuốc truyền thống với mục đích an thần, hỗ trợ ngủ ngon. Chè hạt sen có thể chế biến cùng đường phèn để tạo vị thanh nhẹ, phù hợp dùng như món tráng miệng.

Trà lạc tiên

Lạc tiên thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ thư giãn, an thần. Loại cây này chứa các hợp chất flavonoid có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Có thể dùng khoảng 10g lạc tiên khô, rửa sạch, hãm với 200ml nước sôi trong khoảng 10 phút và uống ấm.

Trà tâm sen

Tâm sen, còn gọi là liên tâm, có vị đắng và thường được sử dụng trong y học cổ truyền với mục đích thanh tâm, an thần. Người dùng có thể hãm khoảng 5g tâm sen khô với 200ml nước sôi trong 10 phút, sau đó dùng khi còn ấm.

Tuy nhiên, thực phẩm và đồ uống chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế phương pháp điều trị khi mất ngủ kéo dài. Nếu tình trạng khó ngủ thường xuyên tái diễn hoặc ảnh hưởng rõ đến sức khỏe và sinh hoạt, người bệnh nên tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để có hướng xử lý phù hợp.