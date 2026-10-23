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Xuất bản ngày 23/10/2026 11:21 AM
Xuất bản ngày 23/10/2026 11:21 AM

6 nhiệm vụ, giải pháp về thu hút và trọng dụng nhân tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Kết luận 105 về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

6 nhiệm vụ, giải pháp về thu hút và trọng dụng nhân tài - 1
Đồng Toàn - Nguyễn Vân(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/6-nhiem-vu-giai-phap-ve-thu-hut-va-trong-dung-nhan-tai-post1343736.vov

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