Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm phải cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. “Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.